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أمن مطروح يضبط بندقية خرطوش و 4 مطلوبين على ذمة قضايا

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أمن مطروح يضبط بندقية خرطوش و 4 مطلوبين على ذمة قضايا أمن مطروح يضبط بندقية خرطوش و 4 مطلوبين على ذمة قضايا

بندقية- أرشيفية

تلقى اللواء العناني حمودة مدير أمن مطروح إخطارًا بتمكن ضباط مباحث أقسام شرطة العلمين ومطروح وبراني من إلقاء القبض على 4 مطلوبين على ذمة قضايا متنوعة وضبط بحوزة أحدهم بندقية خرطوش بمدينة سيدي براني، حيث تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة العلمين والقوة المرافقة أثناء قيامهم بالمرور بدائرة القسم من ضبط “راجي – ع – ذ ” و “روفا – ع – ذ” ومطلوب ضبطهما وإحضارهما من نيابة برج العرب في القضية جنح قسم العلمين سرقة .

وتم ضبط “جمعة – أ – ح – ج والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية جنح قسم مطروح “سرقة ” والمقضي عليه فيها بالسجن لمدة سنة مع الشغل وضبط بحوزته بندقية خرطوش عيار 12 وفارغ لطلقة خرطوش من ذات العيار وتم التحفظ علي السلاح المضبوط، بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازته للسلاح المضبوط بغرض الدفاع تحرر المحضر اللازم .

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مطروح والقوة المرافقة من ضبط “رمضان – ع – ا – ا” والمطلوب في القضية جنايات قسم مطروح مخدرات المقيدة برقم 69 كلي غرب والمقضي عليه فيها بالسجن المشدد لمدة ثلاثة سنوات و10 ألاف جنية غرامة ، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وعرضهم على النيابة العامة .

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