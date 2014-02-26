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"الفلاحين" تطالب "محلب" بالإبقاء على "أبو حديد" وزيرًا للزراعة

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"الفلاحين" تطالب "محلب" بالإبقاء على "أبو حديد" وزيرًا للزراعة "الفلاحين" تطالب "محلب" بالإبقاء على "أبو حديد" وزيرًا للزراعة

أكد أسامة الجحش نقيب عام الفلاحين، ورئيس المجلس العربى للفلاحين العرب، التابع لمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية، أن مجلس الإدارة يؤكد دعمه للدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة، ويطالب رئيس الوزراء الجديد بالبقاء عليه وزيرا للزراعة، نظرًا لجهوده المستمرة فى إنهاء مشاكل الفلاحين فى مختلف القطاعات والأنشطة المتعلقة بالزراعة.

وقالت النقابة فى بيان لها أمس الثلاثاء، أن المجلس سوف يعقد اجتماع صباح اليوم الأربعاء، لبحث كيفية دعم الدكتور أيمن فريد أبوحيد وزير الزراعة لبقائه فى منصبه، وأيضًا بحث المستجدات التى طرأت على الساحة.

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مصر 365