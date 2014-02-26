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اليوم.. طلاب بـ"هندسة القاهرة" يتظاهرون تضامنا مع معيد موقوف عن العمل

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اليوم.. طلاب بـ"هندسة القاهرة" يتظاهرون تضامنا مع معيد موقوف عن العمل اليوم.. طلاب بـ"هندسة القاهرة" يتظاهرون تضامنا مع معيد موقوف عن العمل

ينظم طلاب من كلية "هندسة القاهرة"، وقفة احتجاجية، اليوم الأربعاء، أمام مبنى القبة الرئيسى للجامعة، للتضامن مع المهندس شريف شحاتة، المعيد بقسم حاسبات بالكلية، أثناء حضوره أمام مجلس التأديب، لاتهامه بتحريض الطلاب على التظاهر وإهانة الجامعة.

وطالب المنظمون للوقفة، بعدم الهتاف بأية هتافات ضد أشخاص، مؤكدين أنه حال عدم تمكنهم من دخول الجامعة سينقلون الوقفة لداخل كلية الهندسة، بعد استنفاذ جميع الطرق للدخول.

وكان الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، قرر وقف المهندس شريف شحاتة، معيد بقسم الحاسبات بكلية الهندسة، عن العمل بالكلية، لمدة ثلاثة أشهر، لمصلحة التحقيق، ووجهت إدارة الجامعة، بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية، بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له، تهمة تزعم الطلاب واقتحام باب الكلية والهتاف بهتافات عدائية وغير مقبولة ضد رئيس الجامعة أمام مبنى إدارة الكلية، وتم تذييل القرار بإمضاء رئيس الجامعة.

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مصر 365