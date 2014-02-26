إزالة تعديات البناء على 300 ألف متر مخصصة لإقامة مستشفى ومدرسة بمطروح

قامت أجهزة محافظة مطروح بشن حملة مكبرة لإزالة التعديات بالبناء على أرض الدولة المخصصة لإنشاء مدرسة ومستشفى بشارع علم الروم على مساحة أكثر من 250 ألف متر مسطح وأرض مخصصة لإقامة مول تجاري بمنطقة الكيلو 4 شرق مدينة مرسى مطروح حيث تم التعدي علي هذه الأراضي من الأهالي خلال الفترة السابقة بإقامة مباني مختلفة مثل المنازل والمحلات التجارية والأسوار والغرف على مساحة حوالي 300 ألف متر مسطح مخصصة لإقامة مشروعات خدمية عامة حكومية وخاصة.

جاء ذلك في إطار التوجيهات المشددة من محافظ مطروح اللواء بدر طنطاوي الذي طالب بإزالة هذه التعديات واستعادة الأراضي ومخاطبة وزارة الصحة بالعمل على إقامة أسوار على الأرض المخصصة لإقامة مستشفى ومنشآت طبية على مساحة 250 ألف متر.

وأشرف اللواء العناني حموده مدير أمن مطروح تنفيذ قرارات الإزالة بمشاركة مجلس المدينة و إدارة البحث الجنائي و إدارة المرور وقسم شرطة المرافق والقول الأمني وتشكيلات من قوات الأمن والحماية المدنية بالتنسيق مع الجهات المعنية بدائرة المحافظة والمسئولين بمجلس مدنية مطروح والإدارة الهندسية لإزالة كافة التعديات الواقعة علي أراضي الدولة والمباني المقامة بدون ترخيص ، وأسفرت الحملة عن تنفيذ قرارات إزالة لأكثر من 80 مبنى وحالة تعدي على أراضي الدولة.

ونالت جهود الحملة استحسان ورضا المواطنين لشعورهم بالتواجد الأمني الفعال ، وأعربوا عن ثقتهم في أجهزة الأمن وقدرتها على إعادة الأمن والأمان وفرض السيطرة الأمنية لصالح مواطني مطروح.

وأكد مدير الأمن اللواء العناني حمودة على استمرار المديرية في بذل أقصي جهد لتحقيق الإنضباط واستقرار الأمن.