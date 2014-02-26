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شركة الغاز بسيناء: إغلاق كافة المحابس وتوقعات بإخماد النيران خلال ساعات

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شركة الغاز بسيناء: إغلاق كافة المحابس وتوقعات بإخماد النيران خلال ساعات شركة الغاز بسيناء: إغلاق كافة المحابس وتوقعات بإخماد النيران خلال ساعات

انفجار خط الغاز – ارشيفية

قام المسئولون بشركة الغاز بإغلاق جميع المحابس لمنع عمليتي دخول أو خروج الغاز من وإلى خط الغاز الذي تم تفجيره، وهو المؤدي إلى منطقة الصناعات الثقيلة بوسط سيناء.

وأكد المسئولون أنه لا توجد خسائر سوى تفجير الخط، متوقعين إخماد النيران المشتعلة خلال الساعات القادمة، عقب إغلاق المحابس وتوقف وصول الغاز إلى مكان التفجير.

ومن جانبه، أكد مصدر مسئول في الشركة المصرية للغازات (جاسكو) أن هذا التفجير وما سبقه من عمليات تفجيرية لخط الغاز تمت بنفس الأسلوب المستخدم، ما يؤكد أن الجناة واحد فيها.

فيما أكد شهود العيان أن الجناة كانوا حوالى 8 أشخاص يستقلون سيارتي دفع رباعي، حيث انقسموا إلى مجموعتين، واحده تتولى مراقبة الطريق، والأخرى تقوم بوضع العبوات الناسفة وتفجيرها عن بعد.

أ ش أ

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