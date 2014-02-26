ضبط 441 مخالفة و54 دراجة بخارية فى حملة أمنية بقنا‎

شنت الأجهزة الأمنية بنجع حمادي اليوم حملة أمنية مكبرة وأسفرت الحملة من ضبط 441 مخالفة متنوعة و54 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وتنفيذ 115 حكم متنوع.

وتمكنت الحملة من ضبط 34 حالة إشغال طريق، 32 بائع متجول بدون ترخيص، 20 مخالفات نظافة، 20 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 64 مضبوطات متنوعة، و50 مخالفة تموينية، ومخالفة واحدة تلوث بيئة، وفى مجال المرور تمكنت الحملة من ضبط 94 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، و120 مخالفة مرورية أخرى منها سحب رخصة ، وغرامات فورية، كما تمكنت الحملة أيضًا من تنفيذ 115 حكم قضائي متنوع.