أخبار عاجلة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
عفيفي لمرتضى منصور: «الزمالك ما بياخدش على دماغه.. ووفر مجهودك لنادي تاني» -
فيديو| ضياء السيد يكشف سر أزمة الزمالك وحلها.. ويؤكد: الأهلي الأفضل -
8 الصبح - تعرف على معدلات درجات الحرارة اليوم .. وفوائد كثيرة وهائلة لـ "الحبهان" ...؟؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

ضبط 441 مخالفة و54 دراجة بخارية فى حملة أمنية بقنا‎

Google+ Print
ضبط 441 مخالفة و54 دراجة بخارية فى حملة أمنية بقنا‎ ضبط 441 مخالفة و54 دراجة بخارية فى حملة أمنية بقنا‎

أرشيفية

شنت الأجهزة الأمنية بنجع حمادي اليوم حملة أمنية مكبرة وأسفرت الحملة من ضبط 441 مخالفة متنوعة و54 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وتنفيذ 115 حكم متنوع.

وتمكنت الحملة من ضبط 34 حالة إشغال طريق، 32 بائع متجول بدون ترخيص، 20 مخالفات نظافة، 20 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 64 مضبوطات متنوعة، و50 مخالفة تموينية، ومخالفة واحدة تلوث بيئة، وفى مجال المرور تمكنت الحملة من ضبط 94 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، و120 مخالفة مرورية أخرى منها سحب رخصة ، وغرامات فورية، كما تمكنت الحملة أيضًا من تنفيذ 115 حكم قضائي متنوع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا