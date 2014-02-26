محمد بن زايد: العلاقات بين الإمارات واليابان متطورة باستمرار

أكد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن العلاقات بين دولة الإمارات واليابان تمثل نموذجا للعلاقات المتطورة باستمرار، مشيرا سموه إلى حرص قيادتي البلدين منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1971 على تعزيز هذه العلاقات وتطويرها في مختلف المجالات بما يحقق مصالح البلدين الصديقين ويعزز الرفاه والازدهار لشعبيهما.

وأعرب سموه في تصريح صحافي أدلى به لدى وصوله مطار طوكيو هانيدا الدولي أمس في مستهل زيارته الرسمية لليابان، عن أمله أن تسهم الزيارة في تحقيق نقلة نوعية في مسيرة العلاقات الثنائية وأن تكون مناسبة مهمة لتبادل الآراء حول التطورات والمستجدات الراهنة والعمل على بذل الجهود الممكنة في دعم الاستقرار والسلام في المنطقة.

وقال سموه "لا يسعني إلا أن أعبر عن سعادتي البالغة لزيارة دولة اليابان الصديقة ولقاء الإمبراطور أكيهيتو إمبراطور اليابان وشينزو آبي رئيس الوزراء الياباني والمسؤولين اليابانيين، وبهذه المناسبة أنقل تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى الإمبراطور ورئيس الوزراء وتمنيات سموه لدولة اليابان مزيدا من التقدم والازدهار".

وأضاف سموه "إنني أعود اليوم إلى اليابان بعد زيارتي لها عام 2007 وهي الزيارة التي أكدت أن العلاقات بين الدولتين ترتكز على أسس قوية وهي تدفعها قدما نحو مزيد من النمو والتطور في المجالات كافة وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، كما أكدت أيضا أن العلاقات بين الدولتين هي علاقات استراتيجية وضرورية لمواصلة التقدم والرخاء لشعبينا".

حرص

وقال سمو ولي عهد أبوظبي "إذا كانت دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تحرص على تعزيز شراكتها الخارجية وإقامة علاقات متميزة مع دول العالم أجمع في المجالات كافة، فإن اليابان تمثل أهمية خاصة ضمن هذا التوجه بما تمثله من نموذج تنموي ناجح استطاع أن يضع اليابان ضمن خريطة الدول المتقدمة في العالم خلال السنوات الماضية".

وأشار سموه إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت قفزة نوعية خلال السنوات القليلة الماضية توجت بتوقيع العديد من اتفاقيات التعاون في عدد من المجالات بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وتنمية التبادل التجاري في قطاع السلع والخدمات وتطوير الاستثمارات بين الجانبين.

ولفت "إلى أن هناك تعاونا متميزا في المجالين العلمي والأكاديمي بين الدولتين إذ إن الكثير من أبنائنا الإماراتيين يستكملون دراساتهم العليا في اليابان ونسعى خلال الفترة المقبلة إلى تعزيز هذا التوجه من أجل تعظيم الاستفادة من النهضة العلمية والتكنولوجية التي تشهدها اليابان في بناء قاعدة من الكوادر المواطنة في مجال العلوم والتكنولوجيا الحديثة بما يخدم مسيرة التنمية والتطور في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأوضح الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان تمتلكان اليوم العديد من الفرص لتطوير العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما، مشيرا إلى أن الدولة تطمح إلى تعزيز اقتصادها القائم على المعرفة والاستفادة من الخبرات المختلفة في العالم في هذا الشأن وفي مقدمتها اليابان كما أنها تمثل البوابة لأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتعد في الوقت الحالي الشريك التجاري الأول في المنطقة للعديد من دول العالم، فيما تعتبر اليابان القوة الاقتصادية الثالثة من حيث الحجم على المستوى العالمي وتمتلك خبرات هائلة في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا ولهذا فإن الدولتين قادرتان على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما بما يعزز الرفاهية والازدهار للشعبين الصديقين.

وصول

وكان الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قد وصل أمس الى العاصمة اليابانية طوكيو في زيارة رسمية لليابان تستغرق يومين.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله مطار طوكيو هانيدا الدولي الإمبراطوري ناروهيتو ولي عهد اليابان وعدد من كبار المسؤولين في اليابان.

وأجريت لسمو ولي عهد أبوظبي على أرض المطار مراسم استقبال رسمية حيث عزفت الفرقة الموسيقية السلامين الوطنيين لدولة الإمارات العربية المتحدة واليابان، بعدها صافح سموه كبار مستقبليه من المسؤولين في الحكومة اليابانية فيما صافح ولي عهد اليابان أعضاء الوفد المرافق لسموه.

الوفد المرافق

ويضم الوفد المرافق لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الزيارة، سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشـؤون التنفيذية وناصر أحمد السـويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية والشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار في وزارة الخارجية ومدير إدارة الشؤون الشرق آسيوية ومحمد مبارك المزروعـي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وعبدالله ناصر السويدي مدير عام شركة بترول أبوظبي الوطنية وسعيد علي يوسف النويس سفير الدولة لدى اليابان.

.. ويبحث تطوير العلاقات مع وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني

استقبل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمقر إقامته بفندق ريتز كارلتون طوكيو أمس، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني توشيميتسو موتيغي. وجرى خلال اللقاء، الذي حضره سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها على الصعد كافة، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن العلاقات التي تربط دولة الإمارات باليابان علاقات متميزة، تحظى بالدعم والاهتمام المتبادل من قبل قيادتي البلدين. وأعرب سموه عن تطلعه للانتقال بالعلاقات بين البلدين إلى مرحلة جديدة ومتطورة من التعاون، وتبادل الخبرات والاستفادة خاصة في مجالات التعليم والبحوث الأكاديمية والتعاون في مجال العلاج الطبي والصناعة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.

من جانبه رحب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني بسمو ولي عهد أبوظبي في زيارته الحالية لليابان، والوفد المرافق، التي أكد أنها دليل على ما تتمتع به علاقات البلدين من تطور على جميع المستويات.

وأعرب عن تطلع بلاده لزيادة التعاون مع دولة الإمارات وإيجاد فرص جديدة لمزيد من المشاريع المشتركة في شتى المجالات، منوها بالحرص المتبادل وعلى أعلى المستويات بين الجانبين على تطوير هذه العلاقات، بما يخدم المصلحة المشتركة.

حضر اللقاء معالي سهـيل محمد المزروعي وزير الطاقة، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشـؤون التنفيذية، وناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار في وزارة الخارجية ،ومدير إدارة الشؤون الشرق آسيوية، ومحمد مبارك المزروعـي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وعبد الله ناصر السويدي المدير العام لشركة بترول أبوظبي الوطنية، وسعيد النويس سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى اليابان.

قيادتا البلدين حريصتان على تطوير العلاقات الدبلوماسية

الإمارات بقيادة خليفة حريصة على تعزيز شراكتها الخارجية

البلدان يمتلكان العديد من الفرص لتطوير الشراكة الاستراتيجية

نطمح إلى تعزيز اقتصادنا القائم على المعرفة والاستفادة من خبرات العالم

سموه: علاقات الإمارات واليابان متميزة وتحظى بدعم قيادتي البلدين

نتطلع للانتقال بالعلاقات إلى مرحلة جديدة ومتطورة من التعاون وتبادل الخبرات