سعود القاسمي يثمن الفكر القيادي والتنموي لرئيس الدولة

ثمّن صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، الدور القيادي والفكر التنموي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة نحو تحقيق الإنجازات الحضارية العصرية التي ينعم بها أبناء الوطن في شتى المجالات، إلى جانب تعزيز مكانة الدولة على الصعيد الدولي، لتصبح إحدى أهم الدول الفاعلة على صعيد التعاون الدولي والمساعدات الإنسانية.

جاء ذلك خلال تسلُّم سموه أمس في قصر الظيت، كتاب «خليفة بن زايد فارس الألفية الجديدة»، من رجل الأعمال سالم بن إبراهيم السامان، يرافقه الدكتور وليد السعدي، رئيس تحرير مجلة المنارة، المشرف العام على الكتاب، بحضور فواز عبدالله جمعة الطنيجي، السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة.

وأكد سموه خلال اللقاء «أن الإنجازات العظيمة التي حققها صاحب السمو رئيس الدولة، تتطلب منا أن نقف احتراماً وتقديراً وشكراً لسموه الذي سار على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأكمل مسيرة الخير والعطاء التي انطلقت قبل نحو 42 عاماً، لتتواصل الجهود، وتتحد الرؤى خلف رؤية واحدة، هي رؤية صاحب السمو رئيس الدولة التي تتمحور حول غاية بناء الإنسان، وتوفير متطلبات العيش الكريم لأبناء الإمارات، وتمكينهم من المشاركة في قيادة خطط التنمية».

من جانبه، قال سالم السامان «إن الكتاب يأتي وفاء لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، لإلقاء الضوء على مراحل حياة سموه، والمهام والمناصب والمسؤوليات التي تقلدها سموه، وصولاً إلى رئاسة الدولة، ومراحل عديدة ومهمة في حياتنا وحياة دولة الإمارات، كان ربان سفينتها سموه بكل ما يحمله من صفات القادة الشجعان الذين لا همّ لهم سوى إسعاد مواطنيهم، وكيف لا يكون ذلك، وهو ابن زايد، ذلك الرجل المعجزة في القرن الواحد والعشرين، كما وصفه الكثير من المؤرخين».

وأضاف أنه «وفاء منا نحن أبناء الرعيل الأول أن ندلي بشهادتنا عن مرحلة مررنا بها وما زلنا، والحمد لله، عن قادة عظام، نقدم لهم الوفاء والولاء كرد جميل ولو بجزء بسيط مما قدموه لنا، فالوفاء لا يقابله إلا الوفاء، والإخلاص لا يقابله إلا الإخلاص».

ويتضمن كتاب «خليفة بن زايد .. فارس الألفية» تقديم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وتمهيد المؤلف سالم بن إبراهيم السامان.

محتوى

يحتوي كتاب «خليفة بن زايد فارس الألفية الجديدة» على فصول عدة، منها: «خليفة بن زايد .. قيادة تاريخية»، و«الولادة والنشأة»، و«خليفة رئيساً لدولة الإمارات»، و«بناء الإنسان»، و«التطور الاقتصادي»، و«أبوظبي عاصمة الطاقة المتجددة»، و«الصناعات غير الأساسية»، و«تطوير البنية التحتية»، و«بناء القوات المسلحة»، و«التعاون الخليجي»، إضافة إلى «العمل العربي المشترك والسياسة الخارجية»، و«خريطة طريق جديدة للعمل الوطني»، و«رائد العلم والمعرفة»، و«ريادة العمل الإنساني»، و«تمكين المرأة»، و«النهضة الرياضية»، و«السياحة»، و«علاقتي الشخصية».