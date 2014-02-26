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سعود القاسمي يعزي في وفاة المر بن خلف العتيبة

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سعود القاسمي يعزي في وفاة المر بن خلف العتيبة سعود القاسمي يعزي في وفاة المر بن خلف العتيبة

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله المر بن خلف بن أحمد العتيبة وذلك في منزل العائلة بمنطقة البطين بأبوظبي. كما قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله المر بن خلف بن أحمد العتيبة، وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد سائلا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يسكن الفقيد فسيح جناته.

وقدم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية واجب العزاء إلى ذوي الفقيد في منزل العائلة في أبوظبي، وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد داعيا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقدم العزاء إلى جانب سموه اللواء الركن الطيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان.

وقدم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية واجب العزاء، وأعرب سموهما عن صادق تعازيهما ومواساتهما لأسرة الفقيد، داعيين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان وأحمد خليفة السويدي ممثل صاحب السمو رئيس الدولة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم مدير دائرة إعلام دبي وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي، كما قدم واجب العزاء في منزل العائلة في منطقة البطين في أبوظبي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من المسؤولين.

وقدم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية واجب العزاء وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، داعيا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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