محمد بن زايد يزور رمز مقام الإمبراطور ميجي

زار الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رمز مقام الامبراطور ميجي الذي توفي عام 1912 ويحتفظ له الشعب الياباني بمكانة خاصة وقام لأجله ببناء هذا المعلم تخليدا لذكرى هذه الشخصية التي تعد من أكثر الشخصيات تأثيرا في التاريخ الياباني ويعد الجد الثاني لامبراطور اليابان الحالي.

واستمع سموه من القائمين على الموقع إلى شرح حول عمليات البناء التي بدأت عام 1915 واستمرت حتى عام 1920 ويقع رمز مقام الامبراطور ميجي في حي شيبويا بطوكيو وسط غابة تغطي مساحة حوالي 700 الف متر مربع مغطاة بأكثر من 120 الف شجرة دائمة الخضرة من أكثر 365 نوعا والتي تم غرسها والتبرع بها من قبل المواطنين في كل أنحاء اليابان عندما تم تأسيس الرمز.

وتعرف سموه إلى جوانب من شخصية الامبراطور ميجي وهو امبراطور اليابان ذو الترتيب 122 والذي بدأت فترة حكمه من 1867 حتى وفاته حيث تغيرت اليابان عند وفاته بشكل جذري سياسيا واجتماعيا وصناعيا وعرفت التحولات في حقبته بإصلاحات ميجي التي كانت بداية تحول اليابان إلى قوة عالمية.

وبهذا فإن نهضة اليابان الاقتصادية والصناعية لم تحدث فجأة بعد الحرب كما يتصور كثير من الناس بل عندما قرر الامبراطور ميجي مد الجسور مع الغرب والاستفادة من الخبرة الغربية في تطوير بلاده وتحديثها واستقدام الخبراء الأجانب مع الحفاظ على الهوية الوطنية وكونت تلك الفترة قاعدة علمية صلبة مكنت اليابان من النهوض سريعا بعد الحرب والسير في طريق التقدم والتنمية حتى أصبحت الصناعات اليابانية اليوم من الصناعات المتقدمة عالميا.

وتجول سمو ولي عهد أبوظبي يرافقه سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وأعضاء الوفد المرافق لسموه في أقسام وأروقة رمز مقام الإمبراطور ميجي المفتوحة للشعب الياباني وغيره من الزوار وأفواج السياح حيث يزوره عشرات الآلاف وتجري في أروقته مراسم زفاف تقليدية واحتفالات المناسبات الخاصة.

وتفقد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اقسام الموقع الذي ينقسم إلى قسمين رئيسيين وهما "نايين" وهو القسم الداخلي والذي تتوسطه مبان ويضم متحف الكنوز الذي يحوي مخطوطات للإمبراطور ميجي والإمبراطورة زوجته، أما القسم الخارجي ويطلق عليه "غايين" فيضم معرض صور الإمبراطور ميجي ومجموعة من أكثر من 80 لوحة تحكي حياة الإمبراطور ميجي.

كما يضم القسم الخارجي عددا من الصالات الرياضية ومنها الاستاد الوطني وقاعدة ميجي التذكارية اضافة الى بحيرات صغيرة فيها أسماك وطيور وبعض حقول الأرز والأزهار على اختلاف أنواعها حيث يقوم بعض أعضاء العائلة الامبراطورية بالزراعة فيها أو الاهتمام بها.