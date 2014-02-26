محمد بن راشد: سلمى الشرهان صاحبة قصة جميلة في التفاني

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واجب العزاء في المرحومة سلمى الشرهان، أول إماراتية عملت في مهنة التمريض وخدمة الناس في المناطق النائية والجبلية من دولة الإمارات منذ الخمسينيات، وقام سموه أمس بزيارة ذوي الفقيدة في إمارة رأس الخيمة، وقدم خالص عزائه ومواساته إلى آل الشرهان، كما قدم سموه، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، واجب العزاء في وفاة المرحوم عبد اللطيف محمد بن حبيب، وجاء ذلك خلال زيارة سموه لمجمع أهل البيت في منطقة الجافلية بدبي، حيث قدم سموه صادق عزائه ومواساته لذوي الفقيد.

وأكد سموه في تدوينة عبر صفحته في "تويتر"، أن سلمى الشرهان قدمت خدماتها لأهل الإمارات في المناطق الجبلية والنائية، وهي صاحبة قصة جميلة في التفاني لخدمة الناس، حيث دوّن سموه: "قدمت اليوم "أمس"، واجب العزاء في وفاة سلمى الشرهان، أول ممرضة إماراتية بدأت عملها منذ الخمسينيات.. وقدمت خدماتها لأهلنا في المناطق الجبلية والنائية، سلمى الشرهان إمرأة إماراتية صاحبة قصة جميلة في التفاني لخدمة الناس، رحمها الله رحمة واسعة".

رافق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تقديم واجب العزاء، معالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي.