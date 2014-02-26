محمد بن زايد يزور جامعة توكاي في طوكيو

زار الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة جامعة توكاي اليابانية الخاصة، التي أنشئت عام 1943 وتعد احدى الجامعات المرموقة في اليابان، وتختص بعلوم الطب والصحة والطاقة النووية وتقنيات البرامج المتقدمة وعلوم الملاحة الجوية والبحرية والزراعة إلى جانب اهتمامها برياضات اليابان العريقة، وفي مقدمتها الجودو والكوندو، وذلك في اطار زيارة سموه الى العاصمة اليابانية طوكيو.

رافق سموه خلال الزيارة سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وأعضاء الوفد المرافق لسموه وسعيد علي يوسف النويس سفير الدولة لدى اليابان.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله مقر الجامعة كبار المسؤولين في رئاسة الجامعة الذين رحبوا بزيارة سمو ولي عهد ابوظبي، حيث تعرف سموه منهم على التخصصات العلمية والمناهج المطبقة والمفاهيم الحديثة في اساليب التعليم التقني مما جعلها تستقطب 30 ألف طالب في مجمعاتها التعليمية العشرة المتوزعة على عدة مناطق في اليابان منهم 12 من طلبة دولة الامارات من مجموع 500 طالب أجنبي.

وشهد سموه في احدى صالات الجامعة استعراضاً لرياضة الجودو والكوندو، التي كانت رياضة النبلاء في اليابان قديماً وتعتمد على الطاقة الروحية والانسجام بين السرعة والاشتباك وتنمي لدى ممارسها خصال الصبر وضبط النفس واحترام الخصم، شارك فيه إلى جانب الطلبة اليابانيين 3 طالبات وطالب من ابناء الامارات الذين يتلقون برامج تدريبية في رياضة الجودو في اطار الاتفاق بين اتحاد الامارات للجودو وجامعة توكاي.

حيث جرى الاستعراض بإشراف خبير اتحاد الجودو الدولي وبطل اليابان الشهير المعلم ياماشيتا سانسي الحاصل على 5 ميداليات ذهبية في مسابقات بطولات الجودو الدولية، والذي سلم سموه في ختام العرض بدلة رياضة الجودو والحزام الأسود تعبيراً عن الترحيب والاعتزاز بزيارة سموه.

استحسان

ونال الاستعراض ـ الذي اتسم بالإثارة ـ استحسان الحضور وحرص سموه على مصافحة الطلبة المشاركين في الاستعراضين، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم العلمية والرياضية.

كما أعرب الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن سعادته برؤية أبناء الدولة وهم يشاركون أقرانهم في اليابان في مثل هذه الرياضات الفريدة.

ابتكار

واطلع سمو ولي عهد أبوظبي خلال الزيارة على نموذج سيارة السباق «توكاي تشالينجر» التي تسير بالطاقة الشمسية بسرعة 160 كم في الساعة وتقطع مسافة 330 كم ابتكرها طلاب الجامعة بمشاركة عدد من طلبة المعهد البترولي في الامارات في معامل جامعة توكاي.واستمع سموه من الطالب سالم راشد عمران تريم إلى شرح حول مواصفات السيارة ومفاهيم التصميم الحديثة المستخدمة مع عناصر الطاقة النظيفة والتي تم صنعها من ألياف الكربون وشاركت في 3 سباقات، اثنان في استراليا وواحد في جنوب افريقيا، كما ستقدم السيارة عروضاً في مدينة مصدر خلال العام الحالي.

حيث أشاد سموه بما يمتلكه الطلبة من رؤية وخيال ابتكاري قادر على توظيف المصادر الطبيعية للطاقة مع التقنيات الحديثة من أجل حياة أكثر استدامة وحفاظاً على البيئة.من جانبهم أشاد كبار المسؤولين في رئاسة جامعة توكاي بزيارة سمو ولي عهد أبوظبي، التي تمهد لمزيد من التعاون الوثيق على صعيد البحوث والدراسات العلمية التطبيقية والجانب الرياضي بين المؤسسات التعليمية والرياضية وتبادل الخبرات والزيارات الطلابية بين البلدين الصديقين.