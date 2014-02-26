ما هي الأسباب التي أجبرت جوليا بطرس على تأجيل حفلَتيها؟

أجّلت الفنانة جوليا بطرس الحفلتين الغنائيتين اللتين كان من المقرَّر أن تُحييهما في 8 و9 أيار، على مسرح الـ"بلاتيا" في مدينة جونيه شمال بيروت، إلى شهر أيلول المقبل، بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرّة في لبنان.

وكتبت جوليا على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "تقرّر مبدئياً تأجيل حفلتي الفنانة جوليا بطرس اللتين كان ﻣﻦ المقرر ﺇﻗﺎمتهما ﻋﻠﻰ مسرح "بلاتيا" حتى شهر ايلول المقبل، بسبب الوضه الأمني".

يذكر أنّ البعض حاول أن يربط بين تأجيل الحفلتين وبين تعيين زوجها إلياس بو صعب وزيراً للتربية والتعليم العالي في حكومة لبنان الجديدة، إلا أنّ جوليا وفريق عملها كانوا مترددين من قبل تنصيب زوجها في تحديد موعد الحفلتين بانتظار الاستقرار الأمني.

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