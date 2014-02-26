أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
عفيفي لمرتضى منصور: «الزمالك ما بياخدش على دماغه.. ووفر مجهودك لنادي تاني» -
فيديو| ضياء السيد يكشف سر أزمة الزمالك وحلها.. ويؤكد: الأهلي الأفضل -
8 الصبح - تعرف على معدلات درجات الحرارة اليوم .. وفوائد كثيرة وهائلة لـ "الحبهان" ...؟؟ -
فيديو.. سعد الدين الهلالي: هناك نصوص قرآنية تحرض على الإرهاب -
منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

ما هي الأسباب التي أجبرت جوليا بطرس على تأجيل حفلَتيها؟

Google+ Print
ما هي الأسباب التي أجبرت جوليا بطرس على تأجيل حفلَتيها؟ ما هي الأسباب التي أجبرت جوليا بطرس على تأجيل حفلَتيها؟

أجّلت الفنانة جوليا بطرس الحفلتين الغنائيتين اللتين كان من المقرَّر أن تُحييهما في 8 و9 أيار، على مسرح الـ"بلاتيا" في مدينة جونيه شمال بيروت، إلى شهر أيلول المقبل، بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرّة في لبنان.
وكتبت جوليا على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "تقرّر مبدئياً تأجيل حفلتي الفنانة جوليا بطرس اللتين كان ﻣﻦ المقرر ﺇﻗﺎمتهما ﻋﻠﻰ مسرح "بلاتيا" حتى شهر ايلول المقبل، بسبب الوضه الأمني".
يذكر أنّ البعض حاول أن يربط بين تأجيل الحفلتين وبين تعيين زوجها إلياس بو صعب وزيراً للتربية والتعليم العالي في حكومة لبنان الجديدة، إلا أنّ جوليا وفريق عملها كانوا مترددين من قبل تنصيب زوجها في تحديد موعد الحفلتين بانتظار الاستقرار الأمني.

 

تابعوا أيضاً:
أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي