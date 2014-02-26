خالد يوسف يحتفل بعد طلاقه

احتفل المنتج حسين ماهر صاحب شركة "ميد نايت" المنتجة لفيلم "هاتولي راجل" ببدء الشركة تصوير مجموعة من الأعمال السينمائية الجديدة، بحضور مجموعة كبيرة من نجوم الفن وأبطال الأعمال الفنية الجديدة للشركة، إضافة إلى أصدقاء المنتج حسين ماهر الذين شاركوه الاحتفال.

وكان من بين الحضور المخرج خالد يوسف، الذي يُعتبر ظهوره في هذا الحفل الأول بعد طلاقه من الفنانة التشكيلية السعودية شاليمار، بعد زواج استمر لما يقرب من عامين، وأثمر طفلة، تمّت تسميتها شاليمار، تيمّناً باسم والدتها. كذلك شارك في الاحتفال الفنان هاني سلامة والكاتب مدحت العدل وبشرى وعمرو سعد والمنتج محمد حسن رمزي.

كما حضر الحفل المطربة أمينة والمطرب هاني عادل، وشاركا معاً في إحياء الحفل وتقديم أغنية فيلم "هاتولي راجل"، التي حققت نجاحاً كبيراً عند إذاعتها.

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