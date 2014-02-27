راندا رزق فى الحكومة الجديدة

كتب :مصطفى كامل سيف الدين

ترددت أنباء عن اتجاه المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الجديد، إلى اختيار الدكتورة راندا رزق أستاذ الإعلام التربوى بجامعة القاهرة وخبير التنمية الاجتماعية بالأمم المتحدة، ضمن تشكيل الحكومة الجديدة لتشغل إحدى الوزارات أو الهيئات التابعة لمجلس الوزراء مباشرة، إلا أنه لم يتم حتى الآن الاستقرار على الوزارة التى من المقرر إسنادها لها فى حالة التوافق عليها .

وقالت مصادر مطلعة، إن الدكتورة راندا رزق تحظى بقبول كبير لدى المقربين من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بسبب تميزها فى العمل واعتبارها من الوجوه الشبابية وخبرتها خلال عملها فى الفترة الماضية بالعديد من الوزارات كمستشارة.

شبكةعيونالإخبارية

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