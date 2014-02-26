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أحمد زكى عابدين: "البرادعى" شكّل حكومة "الببلاوى" ثم هرب من الميدان

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أحمد زكى عابدين: "البرادعى" شكّل حكومة "الببلاوى" ثم هرب من الميدان أحمد زكى عابدين: "البرادعى" شكّل حكومة "الببلاوى" ثم هرب من الميدان

قال اللواء أحمد زكى عابدين، وزير التنمية المحلية الأسبق فى أول ظهور إعلامى له، إن الدكتور حازم الببلاوى قبل تشكيل الوزارة وهو يعلم أنه سوف يستقيل، مؤكدًا أن الببلاوى سعيد بلقب رئيس الوزراء السابق.

وشن عابدين هجوماً عنيفاً على حكومة الدكتور الببلاوى، فى حوار ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه الإعلامى عمرو عبد الحميد ولبنى عسل، متهمًا إياها بأنها جاءت لافتعال الأزمات فقط وليس حلها، متابعًا: حكومة الببلاوى اتخذت قرارات غريبة ولم تنفذها مثل قانون التظاهر والحد الأدنى للأجور، موضحًا أن أزمة قرار الحد الأدنى والأقصى للأجور تتلخص فى استحالة تطبيق الحد الأقصى، لأن من سيطبق عليهم هذا القانون هم كبار رجال الدولة.

وتابع: البرادعى شكّل حكومة الببلاوى ثم هرب من الميدان، معلقًا: يجب على كل وزير أن يضع فى المقام الأول وعدم الالتفات للأمريكان والأوروبيين، لافتًا إلى أن السابقة كانت تضم 36 حقيبة وزارية بلا داعى.

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مصر 365

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