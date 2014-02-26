ننشر تفاصيل إصابة أمين شرطة وإتلاف سيارة تابعة لمديرية أمن القليوبية

أصيب أمين شرطة وتم إتلاف سيارة تابعة لمديرية أمن القليوبية خلال اشتباك أهالى بهتيم التابعة لشبرا الخيمة خلال تنظيم مسيرة تابعة لجماعة الإخوان مع أجهزة الأمن بعد ترديدهم هتافات ضد الجيش والشرطة .

وتصادف حدوث المشاجرة أمام شرطة النجدة بجوار مطافئ بهتيم أثناء المسيرة وتدخلت الشرطة لفض المشاجرة فهاجم بعض العناصر النقطة بالمولوتوف وقاموا بإتلاف سيارة تابعة للشرطة .

وقال عدد من شهود العيان إنهم شاهدوا عدد من العناصر أثناء تنظيم مسيرة من مسجد ابو الهنا يشتبكون مع رجال الشرطة ويلقون المولوتوف على مقر قوات النجدة ببهتيم مما أدى إلى إصابة أحد أفرادها بعد تدخلهم لفض مشاجرة بينهم وبين الأهالى.

وسادت حالة من الاستنفار الأمنى داخل قسم ثان شبرا الخيمة وتم الدفع بتشكيلات للأمن المركزي والقوات الخاصة تحسبًا لأى طوارئ أو هجوم من قبل عناصر الإخوان لقرب القسم من شرطة النجدة .