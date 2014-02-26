أخبار عاجلة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
عفيفي لمرتضى منصور: «الزمالك ما بياخدش على دماغه.. ووفر مجهودك لنادي تاني» -
فيديو| ضياء السيد يكشف سر أزمة الزمالك وحلها.. ويؤكد: الأهلي الأفضل -
8 الصبح - تعرف على معدلات درجات الحرارة اليوم .. وفوائد كثيرة وهائلة لـ "الحبهان" ...؟؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

سامي الجابر: عقدة قارية؟ الهلال مثل ريال مدريد

Google+ Print
سامي الجابر: عقدة قارية؟ الهلال مثل ريال مدريد سامي الجابر: عقدة قارية؟ الهلال مثل ريال مدريد

شبه سامي الجابر المدير الفني للهلال السعودي فريقه بريال مدريد فيما يخص مشاركاته القارية.

الجابر تلقى سؤالا عن هل الهلال أصبح لديه عقدة في دوري أبطال آسيا التي يستهل مشوارها يوم الأربعاء.

وعقب الجابر "عقدة قارية؟ لا يوجد شيء مثل هذا".

وأوضح المدرب الشاب "الإعلام هو من يصنع تلك العقدة، لكنها ليست موجودة.. الأمر أشبه بما يحدث لريال مدريد مثلا".

وفسر "ريال مدريد أكثر ناد فاز بدوري أبطال أوروبا، لكنه بعيد عن اللقب منذ 2002.. هل هناك عقدة للفريق الإسباني؟ بالتأكيد لا، لا يقول أحد إن ريال مدريد يعاني من عقدة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع