سامي الجابر: عقدة قارية؟ الهلال مثل ريال مدريد

شبه سامي الجابر المدير الفني للهلال السعودي فريقه بريال مدريد فيما يخص مشاركاته القارية.

الجابر تلقى سؤالا عن هل الهلال أصبح لديه عقدة في دوري أبطال آسيا التي يستهل مشوارها يوم الأربعاء.

وعقب الجابر "عقدة قارية؟ لا يوجد شيء مثل هذا".

وأوضح المدرب الشاب "الإعلام هو من يصنع تلك العقدة، لكنها ليست موجودة.. الأمر أشبه بما يحدث لريال مدريد مثلا".

وفسر "ريال مدريد أكثر ناد فاز بدوري أبطال أوروبا، لكنه بعيد عن اللقب منذ 2002.. هل هناك عقدة للفريق الإسباني؟ بالتأكيد لا، لا يقول أحد إن ريال مدريد يعاني من عقدة".