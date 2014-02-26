جولة تفقدية لمدير أمن الإسكندرية لتفقد الحالة الأمنية و المرورية

قام اللواء أمين عز الدين ، مساعد الوزير لأمن الأسكندرية، بجولة ميدانية بصحبة القيادات الأمنية بالإسكندرية بمنطقة غرب المدينة قسمى شرطة ثان العامرية و الدخيلة، تفقد خلالها الحالة الأمنية و المرورية، حيث أشرف سيادته على تنفيذ حملة مرورية أستهدفت ضبط الدرجات النارية المخالفة للقانون و التى تستخدم فى أرتكاب العديد من الحوادث الإجرامية .

و تمكنت القوات من ضبط عدد 90 دراجه نارية و تم إتخاذ كافة الأجراءات القانونية حيالهم ، حيث وجه الشكر لجميع القوات و حثهم على بذل المزيد من المجهودات، لمحاصرة الجريمة بكل صورها و القضاء عليها نهائياً .