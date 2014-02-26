ضبط 17 ألف لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء بكفر الشيخ

تمكنت حملة مباحث التموين، برئاسة المقدم إسلام البدوي، والنقيب عمرو عوض ، وكيل مباحث التموين وعاطف نصر، كبير مفتشي التموين رئيس الحملة بضبط محطة وقود” أيجبت اتكس” الكائن بقرية بمركز كفر الشيخ، حال تصرفها في 17ألف لتر سولار .

تبين بالفحص الدفتري لسجل 21 بترول أنه وردت حصة 17 ألف لتر سولار للمحطة بتاريخ 24فبراير موجوده بالتنكات، لبيعها بالسوق السوداء لأنها غير منصرفة في الدفتر والقائم على المحطة أكد التنكات فارغة تم اصطحاب القائم على الإدارة لمباحث التموين وقرر أن المسئولة عنها هي “أ.م.ع” بصفتها وكيلة عن”س.م.غ” ، تم العرض على النيابة المحضر رقم 4498جنح مركز كفر الشيخ