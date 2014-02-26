أخبار عاجلة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
عفيفي لمرتضى منصور: «الزمالك ما بياخدش على دماغه.. ووفر مجهودك لنادي تاني» -
فيديو| ضياء السيد يكشف سر أزمة الزمالك وحلها.. ويؤكد: الأهلي الأفضل -
8 الصبح - تعرف على معدلات درجات الحرارة اليوم .. وفوائد كثيرة وهائلة لـ "الحبهان" ...؟؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

ضبط 17 ألف لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء بكفر الشيخ

Google+ Print
ضبط 17 ألف لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء بكفر الشيخ ضبط 17 ألف لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء بكفر الشيخ

ضبط سولار وبنزين قبل بيعه بالسوق السوداء

تمكنت حملة مباحث ، برئاسة المقدم إسلام البدوي، والنقيب عمرو عوض ، وكيل مباحث التموين وعاطف نصر، كبير مفتشي التموين رئيس الحملة بضبط محطة وقود” أيجبت اتكس” الكائن بقرية بمركز كفر الشيخ، حال تصرفها في 17ألف لتر سولار .

تبين بالفحص الدفتري لسجل 21 بترول أنه وردت حصة 17 ألف لتر سولار للمحطة بتاريخ 24فبراير موجوده بالتنكات، لبيعها بالسوق السوداء لأنها غير منصرفة في الدفتر والقائم على المحطة أكد التنكات فارغة تم اصطحاب القائم على الإدارة لمباحث التموين وقرر أن المسئولة عنها هي “أ.م.ع” بصفتها وكيلة عن”س.م.غ”  ، تم العرض على النيابة المحضر رقم 4498جنح مركز كفر الشيخ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

وزير التموين: معايير تنقية البطاقات التموينية ستخضع للحوار المجتمعي

وزير التموين: معايير تنقية البطاقات التموينية ستخضع للحوار المجتمعي

وزير التموين: بدء إضافة المواليد للبطاقات التموينية في يونيو المقبل

وزير التموين: بدء إضافة المواليد للبطاقات التموينية في يونيو المقبل

التموين: 88 مليون مواطن يستفيديون من الخبز المدعم.. وتكلفة الرغيف 57 قرشًا

التموين: 88 مليون مواطن يستفيديون من الخبز المدعم.. وتكلفة الرغيف 57 قرشًا