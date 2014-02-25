محكمة كندية تحكم بالسجن 10 أعوام ضد طبيب اغتصب 21 مريضة اثناء علاجهن

أصدرت احدى المحاكم الكندية حكما بالسجن 10 أعوام ضد طبيب قام باغتصاب 21 مريضة اثناء قيامه بعلاجهن .

> وذكرت شبكة تليفزيون هيئة الاذاعة البريطانية الليلة ان الطبيب – جورج دودناوت 65 عاما – ارتكب جرائمه بحق مرضاه على مدار اكثر من عشرين عاما ، وذلك اثناء وقوعهن تحت تأثير المهدئات ، حيث كن عاجزات – آنذاك – عن الدفاع عن أنفسهن .

> وقالت الشبكة ان جميع الجرائم – عدا واحدة فقط – وقعت اثناء عمل الطبيب فى مستشفى ” نورث يورك جنرال” فى مدينة تورنتو الكندية وان الضحايا تتراوح اعمارهن مابين 25 الى 75 عاما .

> واشارت الشبكة الى ان المحامى الموكل بالدفاع عن المتهم اعلن اعتزامه الطعن فى هذا الحكم امام محكمة الاستئناف الكندية .

أ.ش.أ