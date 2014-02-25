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محكمة كندية تحكم بالسجن 10 أعوام ضد طبيب اغتصب 21 مريضة اثناء علاجهن

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محكمة كندية تحكم بالسجن 10 أعوام ضد طبيب اغتصب 21 مريضة اثناء علاجهن محكمة كندية تحكم بالسجن 10 أعوام ضد طبيب اغتصب 21 مريضة اثناء علاجهن

أصدرت احدى المحاكم الكندية حكما بالسجن 10 أعوام ضد طبيب قام باغتصاب 21 مريضة اثناء قيامه بعلاجهن .
> وذكرت تليفزيون هيئة الاذاعة البريطانية الليلة ان الطبيب – جورج دودناوت 65 عاما – ارتكب جرائمه بحق مرضاه على مدار اكثر من عشرين عاما ، وذلك اثناء وقوعهن تحت تأثير المهدئات ، حيث كن عاجزات – آنذاك – عن الدفاع عن أنفسهن .
> وقالت الشبكة ان جميع الجرائم – عدا واحدة فقط – وقعت اثناء عمل الطبيب فى مستشفى ” نورث يورك جنرال” فى مدينة تورنتو الكندية وان الضحايا تتراوح اعمارهن مابين 25 الى 75 عاما .
> واشارت الشبكة الى ان المحامى الموكل بالدفاع عن المتهم اعلن اعتزامه الطعن فى هذا الحكم امام محكمة الاستئناف الكندية .

 

أ.ش.أ

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