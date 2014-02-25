اليوم السابع: انفراد..تفاصيل حوارات مرسى والإخوان داخل القفص الزجاجى

ينفرد "اليوم السابع" فى عدد غد الأربعاء، بتفاصيل حوارات الرئيس السابق محمد مرسى، مع قيادات الإخوان المتهمين، داخل القفص الزجاجى، والتى تضمنت الحديث عن مؤامرة الإخوان مع الدول الأوروبية، بدعم من قناة الجزيرة القطرية.

وفى حوار خاص، مع "اليوم السابع" تقرأ غداً، تأكيدات وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، نقل رئيس وزراء حكومة الإخوان الدكتور هشام قنديل، لتفاصيل اجتماعات مجلس الوزراء لمكتب الإرشاد من خلال الموبايل.

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