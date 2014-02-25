شركة سياحة نمساوية تدشن خط طيران جديد بين مدينتى "انزبروك" والغردقة

أعلن مدير عام التسويق بشركة (أى تى إى) السياحية فى النمسا "ديتر بامر" عن تدشين الشركة لخط طيران عارض جديد انطلاقا من مطار مدينة إنزبروك النمساوية، الواقعة على الحدود الإيطالية، إلى مطار مدينة الغردقة بمعدل طائرة أسبوعيا سعة 180 سائحاً.

وقال بامر، فى تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بالنمسا، إن انطلاق أول رحلة من مطار مدينة انزبروك ستكون يوم "السبت" الموافق 12 من شهر إبريل القادم، بالتعاون مع شركة "فلاى نيكي" النمساوية للطيران العارض، استجابة لطلب السائحين النمساويين الراغبين فى قضاء عطلات الموسم الصيفى على شواطئ البحر الأحمر فى مصر.

وفى ذات السياق، أعلن مدير عام تسويق الشركة عن تنظيم احتفالية خاصة بهذه المناسبة فى مطار مدينة انزبروك, بالتزامن مع انطلاق أول رحلة طيران إلى مدينة الغردقة, بحضور ممثلى وسائل الإعلام ورجال صناعة السياحة والطيران.