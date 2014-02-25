دييجو كوستا: سأتصادم مع راموس إن لزم الأمر

دوما ما تحفل مواجهة دييجو كوستا مهاجم أتليتكو مدريد بمدافعي ريال مدريد بالعنف، سواء كان مع سيرخيو راموس أو بيبي.

في المباريات الأخيرة لدربي مدريد، دخل كوستا في عدة احتكاكات مع دفاع الميرنجي بكرة وبدون كرة.

ويلعب ريال مدريد على أرض خصمه في الجولة التالية من الدوري الإسباني المشتعل، والفارق بين الفريقين 3 نقاط في سباق القمة.

وقال كوستا عن صداماته المتكررة مع دفاع الميرنجي: "لست قديسا، لكني لا أبحث عن شجار مع المنافسين".

ثم استدرك "تصادمت وتشاجرت مع راموس في الماضي، وإن لزم الأمر سأفعل ذلك مجددا وهو سيفعل الأمر نفسه".

وتابع "لكن المهم أن هذا يحدث بشكل لا يتخطى حدود اللعبة".