أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
عفيفي لمرتضى منصور: «الزمالك ما بياخدش على دماغه.. ووفر مجهودك لنادي تاني» -
فيديو| ضياء السيد يكشف سر أزمة الزمالك وحلها.. ويؤكد: الأهلي الأفضل -
8 الصبح - تعرف على معدلات درجات الحرارة اليوم .. وفوائد كثيرة وهائلة لـ "الحبهان" ...؟؟ -
فيديو.. سعد الدين الهلالي: هناك نصوص قرآنية تحرض على الإرهاب -
منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

دييجو كوستا: سأتصادم مع راموس إن لزم الأمر

Google+ Print
دييجو كوستا: سأتصادم مع راموس إن لزم الأمر دييجو كوستا: سأتصادم مع راموس إن لزم الأمر

دوما ما تحفل مواجهة دييجو كوستا مهاجم أتليتكو مدريد بمدافعي ريال مدريد بالعنف، سواء كان مع سيرخيو راموس أو بيبي.

في المباريات الأخيرة لدربي مدريد، دخل كوستا في عدة احتكاكات مع دفاع الميرنجي بكرة وبدون كرة.

ويلعب ريال مدريد على أرض خصمه في الجولة التالية من الدوري الإسباني المشتعل، والفارق بين الفريقين 3 نقاط في سباق القمة.

وقال كوستا عن صداماته المتكررة مع دفاع الميرنجي: "لست قديسا، لكني لا أبحث عن شجار مع المنافسين".

ثم استدرك "تصادمت وتشاجرت مع راموس في الماضي، وإن لزم الأمر سأفعل ذلك مجددا وهو سيفعل الأمر نفسه".

وتابع "لكن المهم أن هذا يحدث بشكل لا يتخطى حدود اللعبة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع