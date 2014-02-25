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نورا رحّال تعترف: أنا امراة صلبة وجريئة

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نورا رحّال تعترف: أنا امراة صلبة وجريئة نورا رحّال تعترف: أنا امراة صلبة وجريئة

صرّحت الفنّانة السّوريّة نورا رحّال بأنّها امرأة صلبة، وتستطيع التّوازن في أشدّ المواقف صعوبة وألماً في حياتها.
تصريح نورا جاء على خلفيّة مشاركتها في الفيلم السّوري "الأم"، مشيرةً إلى أنّ شخصيّتها الحقيقيّة تختلف كثيراً عن الشّخصيّة التي تؤديّها في الفيلم، إذ إنّها بالطبيعة أكثر رغبة في الفرح وأكثر جرأة في الحياة.
ولفتت رحّال إلى أنّ الشّخصية التي تجسّدها في الفيلم لها قناعات خاصّة، وهي معتدلة وتحبّ عائلتها كثيراً، ولديها شعور بالمسؤولية تجاه كلّ الأمور".
ويُعتبر فيلم "الأم" التّجربة السّينمائية السّوريّة الثانية لرحّال، بعد تجربتها الأولى في فيلم "التّرحال"، عام 1997، بتوقيع المخرج ريمون بطرس.

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