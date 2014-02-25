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بالصور: خطوبة بيرين سات في سرية تامة

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بالصور: خطوبة بيرين سات في سرية تامة بالصور: خطوبة بيرين سات في سرية تامة

احتفلت الممثلة التركية بيرين سات، المعروفة في الوطن العربي بـ"فاطمة"، ومغني البوب التركي "كينان دوغلو"، بخطوبتهما، بعد علاقة حبّ دامت عامين.

وفي سرية تامة، أقام الثنائي حفل خطوبة بسيطاً ليلة أمس، اقتصر على عائلة العروسين وأصدقائهما المقربين، ولم يتعدّ عدد أفراده الـ50 مدعواً.

ولم يستطع أيّ صحافيّ أو مصوّر أن يدخل إلى هذا الحفل، بناء على رغبة بيرين وكينان، إلا أن عدسات الباباراتزي نجحت في التقاط صور لبيرين وخطيبها لحظة دخولهما مكان الحفل.

وأعلن الثنائي أنّ الخطبة لن تستمر طويلاً، وهما سيتزوجان في أقرب وقت، فيماكشفت مصادر مقرّبة من النجمين أنّ بيرين وخطيبها سيحتفلان بزفافهما نهاية مارس المقبل.

 

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