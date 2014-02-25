الصندوق العربي للثقافة والفنون يعلن عن برنامج أسبوع آفاق السينمائي الأول

عقد الصندوق العربي للثقافة والفنون آفاق مؤتمراً صحافياً قبل ظهر اليوم في مكاتبه للإعلان عن أسبوع آفاق السينمائي الأول الذي سيُقام في سينما متروبوليس في بيروت بين 4 و 11 مارس المقبل.

استهلّ الكلام السيد أسامة الرفاعي المدير التنفيذي لـ أفاق، قائلاً أن "آفاق تدعم الصناعة السينمائية في العالم العربي بأشكال عدّة. فنحن نقدم الدعم المادي سنوياً لأكثر من عشرين فيلماً تتنوع بين روائي ووثائقي وقصير". وتحدّثت بعدها مديرة البرامج السينمائية السيدة ريما المسمار، مشيرة إلى أن فكرة الأسبوع السينمائي "انطلقت من إحساسنا بالغبن اللاحق بالسينمائيين جراء محدودية فرص العرض. فباستثناء المهرجانات، نادراً ما تحظى الأفلام العربية، لاسيما المستقلة، بتوزيع في صالات السينما في بلدانها."

يضم البرنامج 11 فيلماً وثائقياً وروائياً وقصيراً من الجزائر إلى مصر مروراً بتونس، ومن فلسطين إلى العراق مروراً بلبنان والأردن ووصولاً إلى اليمن أنجزت بين 2012 و 2014 وتعرض للمرة الأولى في بيروت، وتقدّم صورة حية عن المجتمعات العربية التي تواجه تحديات الهوية والإرث الحضاري والتفتّت والإنتفاض والغليان الداخلي وفوضى الحاضر وضبابية المستقبل... إلا ان في جوهر كل من تلك الأفلام حاجة ملحّة تتمثل بصوت السينمائي المتمسّك بالحياة والمنشغل بدوره والمؤمن بفنه وبقدرته على التغيير. وسوف يحضر مخرجو الأفلام العروض لتقديم أفلامهم وسيلي كل عرض نقاش حول الفيلم.

فيما يلي لائحة الأفلام التي ستعرض في أسبوع آفاق السينمائي الأول:

حبيبي بستناني عند البحر للمخرجة ميس دروزة (وثائقي، 2013، 80 دقيقة)

أريج للمخرجة فيولا شفيق (وثائقي، 2014، 90 دقيقة)

بيت التوت للمخرجة ساره إسحق (وثائقي، 2013، 65 دقيقية)

فرش وغطا للمخرج أحمد عبدالله (روائي طويل، 2013، 86 دقيقة)

حديقة أمل للمخرجة نادية شهاب (وثائقي قصير، 2012، 32 دقيقة)

نايشن إستايت للمخرجة لاريسا صنصور (روائي قصير، 2011، 9 دقائق)

القلق للمخرج علي شري (روائي قصير، 2013، 20 دقيقة)

طيور أيلول للمخرجة ساره فرنسيس (وثائقي، 2013، 93 دقيقة)

موج للمخرج أحمد نور (وثائقي، 2013، 70 دقيقة)

موسم حصاد للمخرجين ميس دروزة، نسيم أمعوش، أريج سحيري وسامح زعبي (وثائقي جماعي، 2012، 80 دقيقة)

هرج ومرج للمخرجة ندين خان (روائي طويل، 2012، 76 دقيقة)