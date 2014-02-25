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وفاة المخرج هارولد راميس

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وفاة المخرج هارولد راميس وفاة المخرج هارولد راميس

توفي الممثل الكوميدي والمخرج الأمريكي Harold Ramisفي منزله بشيكاغو عن عمر ناهز الـ69 عاماً، بعد مضاعفات نتيجة مرض نادر أصاب أوعيته الدموية.

وقالت زوجته Erica Mann Ramis أنه عانى من المرض النادر منذ عام 2010، وتوفي محاطًا بأفراد عائلته.

ومن أبرز أعمال Harold  كمخرج ومؤلف هي: "Groundhog Day" و"'Caddyshack"، وكممثل "Ghostbusters" و"Stripes".

يُذكر أنّ Harold Ramis  فاز بجائزة أفضل سيناريو من جوائز الكوميديا الأمريكية وجوائز الكوميديا البريطانية وبجائزة الأكاديميا البريطانية للسينما وفنون التلفزيون.

 

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