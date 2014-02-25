عضو نقابي بالنقل العام: “كبار قيادت الهيئة ينفقون 50ألف جنيه لعلاج عجزهم الجنسي”

رصدت عدسات وكالة “ONA” للأنباء اليوم إضراب موظفي و سائقي هيئة النقل العام بموقف أتوبيس فرع السواح ،وقد بدأ الإضراب في الوصول إلى مراحله القصوى بعد أن دخل في يومه السادس، حيث تصاعدت حدة الإضراب تدريجيا بعد إضراب 5 فروع أتوبيس في البوم الأول، و هددوا بالتصعيد في حالة عدم الإستجابة إلى مطالبهم، و قد كان ذلك في اليوم الثاني، حيث أضرب عدد 11 موقف بمحافظتي القاهرة و الجيزة، إلا و أن وصلت نيران الإضراب إلى إجمالي مواقف محافظتي القاهرة و الجيزة، و يصل عددهم إلى 28 فرع.

حيث قال كمال سليمان عضو النقابة المستقلة لهئية النقل العام بفرع السواح، ” أن عمال و موظفي و سائقي النقل العام، يحتجاون إلى شخص محترم، يقوم بالنهوض بهذه الهيئة المنهارة من الداخل، وأنه لا عداء بين هيئة النقل العام و المواطن، و الحكومة هي التي تختلق العداء بين الهيئة و الشعب ، كما أننا نريد أن يكون لنا أحقية في العيش كبني آدميين، ويكون لنا حق الحد الأدنى في الحياة الكريمة” .

وأضاف سليمان خلال تصريحاته الخاصة لوكالة “ONA” للأنباء ، “أن الهيئة تصرف 58 مليون جنيه على الأدوية و العلاج، أين العلاج و أين الأموال، وإلى ذهبت ؟ ، كما أن كبار الهيئة يصرفون ما يقرب من 50 ألف جنيه في مقابل سد أحتياجتهم لعلاج العجز الجنسي ، و هذا مقتصر فقط على كبار العاملين بهيئة النقل العام ، و العمال و سائقين الأتوبيسات هم يصرفون على علاجهم بنفقاتهم الخاصة” ، مضيفا “بدليل، قيام أحد الموظفين بهيئة النقل العام بالعلاج على نفقته الخاصة، بعد خصم قيمة 400 جنيه من أصل 800 جنيه، فهل ذلك يرضي ربنا؟”.

وقال زكريا السيد عيسى أحد سائقي هيئة النقل العام فرع السواح، “أنه في يوم محاكمة مبارك، وأثناء مروري بأتوبيس النقل العام من ميدان عبدالمنعم رياض، قام مؤيدي الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك بالإعتداء على الأتوبيس، و تكسير المرايات و الزجاج به ، وقدمت بلاغا بقسم الأميرية، وبلغت الحوادث بهيئة النقل العام، واستمعت النيابة أقوالي بخصوص الحادثة، إلا و أن فوجئت اليوم بخصم مقدار التلفيات من إجمالي المرتب، بمقدار 550 جنيه، على إعتباري المتسبب بتكسير مقتنيات الدولة”.

وقال نادي إبراهيم إبراهيم أحد سائقي هيئة النقل العام فرع السواح، “أن البطجية يقومون دائما بالإعتداء علينا كسائقين بهيئة النقل العام، ويفرضون الإتاوات بقوة السلاح، إلا و أن جماهير الشعب المصري، والتي تنتقل من خلال أتوبيسات النقل العام، لم تتخذ أي إجراءات حيال حلالات الإعتداء، و التي تتم على السائقين”، مضيفا “بياخدوا كل الإيراد، وبيقولولنا اللي هيتكلم هنجيب خبره، كما تم إصابتي ذات مرة، متأثرا بجرح نتيجة لإعتداء أحد بلطجية الطرق و قيامه بفرض إتاوات”، مضيفا “أن الدولة ماهرة جدا في المطالبة بالسير على حسب الإجراءات القانونية لاسترداد الحقوق، ولكن الدولة تهملنا بعدما نقوم بما يطالبوننا به من السير على حسب الإجراسءات القانونية”.

وقال محمد فوزي أحد سائقي هيئة النقل العام و المضربين عن العمل، “أن البلطجية و خاصة بمناطق المطرية و موقف العاشر و السلام، يقومون بسب سائقي النقل العام بأفظع الألفاظ، وحاليا البلطجية يقومون بالتعدي على سيارات الهيئة، و لا يتصدى لهم أي من الجهات الأمنية لإنقاذ أموال الشعب المصري، وإنقاذنا”.

(المراسل: شمس الدين مرتضى)