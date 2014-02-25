بالصور ..محافظ قنا يشهد جلسة صلح بين أبناء عائلتين بقوص

شهد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، جلسة صلح القوده بين أبناء العمومة آل عمر خلف ومحمد عطا سالم خلف بقرية حجازة بحرى مركز قوص بحضور اللواء مصطفى محمد مساعد مدير أمن قنا، والعميد ذكى سلام مأمور مركز قوص والشيخ المعز لدين الله الأدريسى رئيس لجنة المصالحات، ولفيف من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي بالمحافظة .

وتقدم الهجان، بالشكر إلى أبناء العمومة آل عمر خلف ومحمد عطا سالم خلف و لجنة المصالحات وكافة الأجهزة التى شاركت وحققت الصلح المبارك وجعلته واقعا نسعد به جميعا وعلى رأسها الأجهزة الأمنية لما بذلوه من جهود مضنية لإتمام ورعاية وحماية هذا الصلح المبارك .

وأشاد بالدور الذى قام به رجال الدين وعلى رأسهم فضيلة الشيخ المعز لدين الله الأدريسى فى ترسيخ العفو والتسامح والمحبة بين أبناء المحافظة، بالإضافة إلى كل من شارك من أهل المشورة والرأي والعقلاء والمصلحين الذين تكبدوا مشقة الحضور والمشاركة فى هذا العمل الجليل، داعيا الله بأن يعم علينا السلام والأمن والأمان وأن يحفظ مصرنا الغالية وشعبها العظيم من كل سوء .