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إجراء القرعة العلنية علي 21 وحدة سكنية بالوادي الجديد

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إجراء القرعة العلنية علي 21 وحدة سكنية بالوادي الجديد إجراء القرعة العلنية علي 21 وحدة سكنية بالوادي الجديد

محافظة الوادي الجديد

قال سمية سيد خليل، رئيسة الوحدة المحلية، لمركز ومدينة الخارجة في إطار توجيهات اللواء محمود خليفة محافظ الوادي الجديد، بأهمية المساواة وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين، فقد تقرر إجراء القرعة العلنية علي 21 وحده سكنيه لقرض الأوقاف بمدينة الخارجة للمواطنين الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة الماضية وقالت إن القرعة ستتم علانية يوم السبت المقبل الأول من مارس القادم بقاعة مجلس مدينة الخارجة في تمام الساعة العاشرة صباحاً .

وأضافت أنه ستجري القرعة العلنية أيضا علي عدد 15 وحدة سكنية لذوي الاحتياجات الخاصة وشهداء الثورة .

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