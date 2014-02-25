القبض على 18 مشتبه به وتدمير 10 منازل بحملات أمنية بسيناء

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، في تدمير 10 منازل مملوكة للعناصر المسلحة، بالإضافة إلى ضبط 18 مشتبه بهم، وذلك في إطار الحملات التي شنتها القوات على مدن “بئر العبد، والعريش، والشيخ زويد، ورفح .

و أكد مصدر أمنى، تمكن القوات من خلال الحملات التي شنتها اليوم، على مدن “بئر العبد، والعريش، والشيخ زويد، ورفح”، من تدمير 10 منازل مملوكة للعناصر المسلحة، وتستخدمها كمركز انطلاق للهجوم على أفراد الشرطة والجيش ومؤسساتهما .

كما تم ضبط 18 مشتبه بهم، بالإضافة إلى ضبط 3 دراجات بخارية، وقد تم التحفظ علي المضبوطين لفحصهم أمنيًا واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.