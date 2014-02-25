أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
عفيفي لمرتضى منصور: «الزمالك ما بياخدش على دماغه.. ووفر مجهودك لنادي تاني» -
فيديو| ضياء السيد يكشف سر أزمة الزمالك وحلها.. ويؤكد: الأهلي الأفضل -
8 الصبح - تعرف على معدلات درجات الحرارة اليوم .. وفوائد كثيرة وهائلة لـ "الحبهان" ...؟؟ -
فيديو.. سعد الدين الهلالي: هناك نصوص قرآنية تحرض على الإرهاب -
منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

إيقاف مدرب النصر مباراة وتغريم الجابر

Google+ Print
إيقاف مدرب النصر مباراة وتغريم الجابر إيقاف مدرب النصر مباراة وتغريم الجابر

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف الأوروجوياني كارينيو مدرب النصر مباراة وتغريم سامي الجابر مدرب الهلال 50 ألف ريال لما بدر منهم تجاه حكم مباراة الفريقين.

وكان كارينيو تعرض للطرد في اللقاء من قبل الحكم الإيطالي باولو فليافينتو بسبب اعتراضه على قراراته.

أما سامي الجابر فقد تم تغريمه 50 ألف ريال بسبب حديثه عن التحكيم في المؤتمر الصحفي الذي عقب المباراة.

يذكر أن الهلال قد تغلب على النصر 4-3 في قمة الجولة الـ22 من الدوري السعودي للمحترفين ليحرم النصر من تحقيق الفوز رسميا ببطولة الدوري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع