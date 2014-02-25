إيقاف مدرب النصر مباراة وتغريم الجابر

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف الأوروجوياني كارينيو مدرب النصر مباراة وتغريم سامي الجابر مدرب الهلال 50 ألف ريال لما بدر منهم تجاه حكم مباراة الفريقين.

وكان كارينيو تعرض للطرد في اللقاء من قبل الحكم الإيطالي باولو فليافينتو بسبب اعتراضه على قراراته.

أما سامي الجابر فقد تم تغريمه 50 ألف ريال بسبب حديثه عن التحكيم في المؤتمر الصحفي الذي عقب المباراة.

يذكر أن الهلال قد تغلب على النصر 4-3 في قمة الجولة الـ22 من الدوري السعودي للمحترفين ليحرم النصر من تحقيق الفوز رسميا ببطولة الدوري.