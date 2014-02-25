محافظ كويتى يشيد بمواقف مصر تجاه بلاده ويكرم وفد الصداقة المصرى

أشاد محافظ الأحمدى، الشيخ الدكتور إبراهيم الدعيج الإبراهيم الصباح، بالموقف التاريخى لمصر تجاه الكويت، وتصدرها مقدمة المناصرين والمدافعين عن الحق الكويتى إبان محنة الغزو العراقى.

وقال الشيخ إبراهيم الدعيج، فى كلمة له خلال حفل استقبال أقامه تكريما لوفد الصداقة المصرى المشارك فى مهرجان (كلنا فى حب الكويت) واحتفالات البلاد بأعيادها الوطنية، إن الموقف المصرى سيبقى محل اعتزاز وتقدير وفخر للكويت وأهلها• وأضاف أن الكويتيين "لا يمكن أن ينسوا موقف شعب مصر وجيشها، كما لا يمكننا حصد المواقف الطيبة الكثيرة لمصر فى مناصرتها الحق الكويتى الأصيل"، لافتا إلى أن (الأحمدى) تشارك فى الاحتفاء والترحيب بالوفود الشقيقة والصديقة الزائرة للكويت، إلى جانب احتفاء بيت الكويت للأعمال الوطنية بها أيضا•

وذكر الشيخ إبراهيم الدعيج أن الكويت وأهلها يرحبون بأهل وأشقاء قبل أن يكونوا ضيوفا أعزاء، سواء من الوفد المصرى الشقيق أو الوفود الأخرى المرافقة على أرض الكويت ومحافظة الأحمدى، لكى يشارك الجميع فى فرحة الكويت بعيدى الوطنى والتحرير•

من جانبها أعربت الشيخة فريحة الأحمد الصباح عن التقدير والشكر لأعضاء وفد الصداقة المصرية على مشاركتهم إخوانهم فى الكويت الاحتفالات بالأعياد الوطنية، مثمنة المشاعر الطيبة التى يحملها هؤلاء للكويت قيادة وشعبا•

واستذكرت الشيخة فريحة الأحمد المواقف الأصيلة والطيبة لمصر وشعبها تجاه الكويت، خصوصا إبان فترة الغزو العراقى، ووقوفها إلى جانب الحق الكويتى، مرحبة بأعضاء الوفد المصرى فى بلدهم الثانى الكويت•

وقام محافظ الأحمدى بتوزيع هدايا تذكارية لرئيس هيئة تنشيط السياحة المصرية السفير ناصر حمدى ومساعد وزير الدفاع المصرى اللواء أمين حسين وعدد كبير من الفنانين المصريين المشاركين فى الحفل•

وكان وفد من الفنانين المصريين برئاسة السفير ناصر حمدى قد وصل إلى الكويت الأحد الماضى، للمشاركة فى احتفالات الكويت بعيدى الاستقلال والتحرير، بدعوة من رئيس البيت الكويتى للأعمال الوطنيى يوسف العميرى.