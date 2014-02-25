أصحاب الصيدليات يرفضون دعوة نقابة الصيادلة للإضراب غدا

أعلن رؤساء مجالس إدارات شعب أصحاب الصيدليات بالغرف التجارية بالمحافظات رفضهم التام لدعوة مجلس نقابة الصيادلة للإضراب وغلق الصيدليات غدا الأربعاء، وذكر الاتحاد العام للغرف التجارية ، فى بيان له اليوم الثلاثاء ، أنه تم الاتفاق على ذلك خلال اجتماع الدكتور كرم كردى عضو مجلس إدارة الاتحاد مع رؤساء شعب أصحاب الصيدليات بغرف القاهرة والإسكندرية والشرقية والقليوبية ودمياط .

وأكد أصحاب الصيدليات رفضهم لدعوة الإضراب لما تتضمنه من ضرر بالغ فى توقيت صعب تمر به البلاد يستوجب بذل المزيد من الجهد والعمل للنهوض بالاقتصاد، إلى جانب رفض مبدأ الإضراب فى هذا القطاع الحيوى حفاظا على صحة المواطنين، مشيرين إلى أن هناك العديد من الآليات للحوار والوصول إلى نتائج إيجابية .

ومن جانبه ، قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية "إنه قد آن الأوان لننتقل من الشوارع والميادين إلى ميادين العمل لتعويض الضرر البالغ الذى تأثر به الاقتصاد المصري، وقد حان الوقت لتغيير فكر العمل وربط الدخل بالإنتاجية والربحية، وإنهاء المطالب الفئوية التى ستضر العامل قبل الدولة أو صاحب العمل .

وأكد الوكيل أن الحفاظ على الاستثمارات القائمة وضمان استمرارها وتوسعها، وجذب استثمارات جديدة محلية وخارجية، لخلق فرص عمل كريمة لأبناء مصر فى وطنهم لن يتحقق فى ظل تنامى المظاهرات الفئوية والتى أدت لعدم وفاء العديد من الشركات بالتزاماتها التصديرية وإلغاء العديد من التعاقدات طويلة الأجل وفقدان الأسواق التصديرية التى ستحتاج لسنوات عديدة لاستعادتها .

وأوضح أنه تلقى العديد من الاتصالات من رؤساء الاتحادات فى مختلف دول العالم والذين أوضحوا أن شركاتهم قد تجاوزت عن عدم الوفاء بالالتزامات التصديرية أثناء الثورة دعما لمصر وتفهمها للموقف، ولكن لا يمكن أن يتحملوا عدم الوفاء فى هذه المرحلة من أجل الحفاظ على حصصهم السوقية وفى ظل توافر موردين من دول أخرى، ويطالب الصيادلة بتطبيق كادر الأطباء عليهم .