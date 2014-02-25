"7 أيام" تحاور هيو إدواردز وخالد صلاح وهشام زعزوع عن الأحداث فى مصر

صدر اليوم الثلاثاء، العدد الثامن والخمسون من مجلة "7 أيام"، والتى يرأس تحريرها الزميل ياسر أيوب.

ويتضمن العدد الصادر من المجلة تغطية كاملة لأبرز الأحداث الدائرة فى مصر سواء كانت سياسية أو فنية أو اقتصادية، بالإضافة إلى مجموعة متميزة من الحوارات والتحقيقات والمقالات المتنوعة لأبرز الكتاب المصريين.

واحتوى غلاف العدد على أبرز الموضوعات التى تحتويها النسخة، وفيها تسلط "7 أيام" الضوء على حمدين صباحى المرشح المحتمل للرئاسة فى تحقيق تحت عنوان "حمدين رجل يفضح ديمقراطيتنا الزائفة وحقيقتنا التى نخجل منها ونخاف من مواجهتها".

وتحاور "7 أيام"، خالد صلاح رئيس تحرير "اليوم السابع"، وفيه يكشف "إعلامنا تافه ولا أبرئ نفسي.. نحن نتكلم فى الكواليس على أن الإعلام يجب أن يعطى أملاً للناس ولكننا للأسف الشديد نقطع الحبل السرى للأمل بإصرارنا على أن نبيع أكثر".

وفى العدد أول حوار مع وزير السياحة هشام زعزوع بعد حادث طابا، وفيه يؤكد: "مصر قادرة على حماية ضيوفها.. الحادث لن يثنى الدولة على مواصلة دعمها لإنعاش النشاط السياحى"، كما تحاور المجلة كبير مذيعى الـ"بى بى سى" فى لندن هيو إدواردز.

ويتضمن العدد مقالات لأبرز الكتاب، وهم ياسر أيوب ومحمود الكردوسى وسحر الجعارة والدكتور عمرو عبد السميع وشارل فؤاد المصرى ومحمد فاروق.