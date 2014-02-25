عمر المرزوقي في ضيافة "النواعم"

عاد الفنان عمر المرزوقي من العاصمة بيروت إلى دبي حيث حل ضيفاً على إحدى حلقات برنامج "كلام نواعم" الذي يعرض على قناة "MBC" والذي يعد البرنامج الأكثر مشاهدة فتحدث عن مسيرته الفنية وآخر تحضيراته للفترة المقبلة من الأغاني وتصوير الكليبات كما قدم مفاجأة للجمهور عبر البرنامج وهي عرض مقاطع حصرية من تصوير كليب "حبيبي" الجديد، كما ألقى الضوء على أبرز المحطات الغنائية المهمة لاسيما دخوله الساحة الغنائية وقدم مجموعة من الأغاني الخليجية.

يذكر أن أخر أعمال المرزوقي هي سنغل "حبيبي" كلمات وألحان يوسف العماني والتي تم تسجيلها في أوبرا أستوديو بدبي، كما انتهي من تصويرها بطريقة الفيديو كليب في إمارة أبوظبي وتتحدث قصة الكليب عن مجموعة أصدقاء شباب يتجمعون في حفل ويحكي لهم عن قصة حبه لحبيبته، وسيتم عرضها قريباً على القنوات الموسيقية كما وتبث عبر أثير الإذاعات تزامناً مع إصدار الكليب.