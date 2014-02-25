أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
عفيفي لمرتضى منصور: «الزمالك ما بياخدش على دماغه.. ووفر مجهودك لنادي تاني» -
فيديو| ضياء السيد يكشف سر أزمة الزمالك وحلها.. ويؤكد: الأهلي الأفضل -
8 الصبح - تعرف على معدلات درجات الحرارة اليوم .. وفوائد كثيرة وهائلة لـ "الحبهان" ...؟؟ -
فيديو.. سعد الدين الهلالي: هناك نصوص قرآنية تحرض على الإرهاب -
منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

عمر المرزوقي في ضيافة "النواعم"

Google+ Print
عمر المرزوقي في ضيافة "النواعم" عمر المرزوقي في ضيافة "النواعم"

عاد الفنان عمر المرزوقي من العاصمة بيروت إلى دبي حيث حل ضيفاً على إحدى حلقات برنامج "كلام نواعم" الذي يعرض على قناة "MBC" والذي يعد البرنامج الأكثر مشاهدة فتحدث عن مسيرته الفنية وآخر تحضيراته للفترة المقبلة من الأغاني وتصوير الكليبات كما قدم مفاجأة للجمهور عبر البرنامج وهي عرض مقاطع حصرية من تصوير كليب "حبيبي" الجديد، كما ألقى الضوء على أبرز المحطات الغنائية المهمة لاسيما دخوله الساحة الغنائية وقدم مجموعة من الأغاني الخليجية.

يذكر أن أخر أعمال المرزوقي هي سنغل "حبيبي" كلمات وألحان يوسف العماني والتي تم تسجيلها في أوبرا أستوديو بدبي، كما انتهي من تصويرها بطريقة الفيديو كليب في إمارة أبوظبي وتتحدث قصة الكليب عن مجموعة أصدقاء شباب يتجمعون في حفل ويحكي لهم عن قصة حبه لحبيبته، وسيتم عرضها قريباً على القنوات الموسيقية كما وتبث عبر أثير الإذاعات تزامناً مع إصدار الكليب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي