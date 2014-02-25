بولا باتون وروبن ثيك ينفصلان بعد زواج 9 أعوام

بعد زواج دام 9 أعوام وقصة حب طويلة قبل الزواج، قرر النجمان الأمريكيّان، Paula Patton وRobin Thicke الانفصال عن بعضهما.

وقد أصدر النجمان بياناً مشتركاً قالا فيه: "سنحبّ بعضنا دائماً وسنكون أفضل صديقين، لكننا قررنا معاً الانفصال في هذه المرحلة"، حسب ما ذكر موقع " People" الأمريكي.

والصادم في هذا الانفصال أنّ علاقة النجمين بدأت منذ التقيا ببعضهما يوم كانRobin ، في الـ14 من العمر، وتزوجا في عام 2005، ورزقا بولد في نيسان/أبريل 2010، وأطلقا عليه اسم Julian.

وRobin مغنٍّ في الـ36 من العمر، ولطالما عبّر عن حبّه وتعلّقه بزوجته الممثلة البالغة من العمر 38 عاماً، وعن قناعته بقدرة زواجهما على الاستمرار.

يُذكر أنّ الكثير من الشائعات كانت قد أثيرت حول خيانة Robin لزوجته، والتقاطه لصور مثيرة ومليئة بالإيحاءات الجنسية، مثلما حصل بينه وبين Miley Cyrus، وهو ما كان يُسبّب الكثير من المشاكل بينه وبين زوجته.