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حرب على "تويتر" بين "فانز" مايا دياب وهيفا وهبي

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حرب على "تويتر" بين "فانز" مايا دياب وهيفا وهبي حرب على "تويتر" بين "فانز" مايا دياب وهيفا وهبي

تدور على تويتر" تغريدات عنيفة ومن العيار الثقيل بين "فانز " النجمتين هيفا وهبي ومايا دياب، في محاولة من كلي الطرفين إثبات أن نجمته هي الأكثر جمالاً، حيث قام "فانز" هيفا بنشر صورة لــ مايا "قبل وبعد" عمليات التجميل، مما استدعى هجوماً مضاداً من "فانز" مايا دياب من خلال نشر صور لـ هيفا "قبل وبعد" العمليات مرفقة بعبارة"اللي بيدق الباب بيسمع الجواب".

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