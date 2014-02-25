سبايدرمان في مشروع الأبطال الخارقين لـ"حركة ساعة الأرض"

بعد أن أُعلن حديثاً أنّ SpiderMan (الرجل العنكبوت) هو أوّل بطل خارق سيكون سفيراً للحركة العالمية التي انطلقت بمبادرة من الصندوق العالمي للطبيعة (ساعة الأرض)، قرّر الممثل Andrew Garfield وزميلته الممثلة Emma Stone المشاركان في فيلم "The Amazing SpiderMan 2" دعم مشروعين منفصلين على موقع "ساعة الأرض الزرقاء"، الذي هو منصّة جديدة للتمويل الجماعيّ والتعهيد الجماعيّ من أجل كوكب الأرض.

ودعم الممثل Andrew Garfield مشروع "ساعة الأرض الزرقاء" الأوّل الذي أطلق عليه اسم "شعلة مسماة الأمل"، والذي يهدف إلى توفير طاقة الغاز الحيويّ النظيفة من أجل المجتمعات المحلية في النيبال، بما يؤدي إلى الحدّ من إزالة الغابات وتوفير وسيلة عيش أخرى للعائلات في المنطقة.

وسوف تساعد هذه المبادرة في تغيير حياة الأطفال في منطقة "تيراي" كي تتيح لهم الذهاب إلى المدرسة بدلاً من مرافقة أهاليهم في أعمال جمع الحطب. وفي هذا الصدد، قال Andrew: "تطلق حركة ساعة الأرض أوّل منصة للتمويل الجماعي والتعهيد الجماعي في العالم لكي تكون أنت أيضاً بطلاً خارقاً مثل سبايدر مان".

أما الممثلة Emma Stone التي تؤدي دور "Gwen Stacy" في الفيلم، فاختارت أن تدعم مشروع "حماة الجِراء" على موقع "ساعة الأرض الزرقاء". وهو مشروع يهدف إلى تدريب جراء الشمّ ومدرّبيها على تعقّب الحيوانات، وإيجاد ساحات الجرائم التي تمسّ الكائنات البرية، وكشف العمليات التجارية غير القانونية، وملاحقة الصيادين غير القانونيين على حدود حديقة شيتوان الوطنية في النيبال.

وفي هذا الإطار، قالت Emma: "تمنحك ساعة الأرض القدرة على إلهام أيّ شخص حتى لو كنت بمفردك. وساعة الأرض هي في الواقع أكثر من مجرّد ساعة واحدة. هي مشاريع جماعية من أجل الأرض تحدث في مختلف أنحاء العالم".

يشار الى أنّ ساعة الأرض حدث مهمّ على المنصّات الرقمية، منذ انطلاقته عام ٢٠٠٧، إذ نمت شعبيّته لكي يطال مئات ملايين الناس في العالم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتتوقع ساعة الأرض أن تولد منصة التمويل الجماعي والتعهيد الجماعي عائدات بيئية من خلال تشجيع المشاركين على جمع الأموال والمساعدة في جمعها من أجل المشاريع المفضّلة لديهم عبر المنصة الرقمية الجديدة. ويستطيع أيّ شخص دعم المشاريع وزيادة أثرها من أجل الأرض أو حتى منح صوته لبعض المشاريع بدلاً من منحها الدعم المالي.

يذكر أنّ "ساعة الأرض" حدث عالمي يُطلب خلاله من ملاك المنازل والأبنية إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدّة ساعة واحدة في آخر يوم سبت من شهر آذار/مارس من كلّ عام؛ وذلك بهدف رفع الوعي تجاه خطر التغيّر المناخي.