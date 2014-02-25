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الرئسي اليمني: الأعمال الإرهابية تهدف لتدمير الجيش وتقسيم البلاد

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ذكرت صحيفة «الشرق» القطرية، الثلاثاء، أن الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، قال إن الأعمال الإرهابية التي يتعرض لها اليمن تهدف إلى تدمير المؤسسة العسكرية وتحويل البلاد إلى دويلات.

وأشار «هادي» في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثاني والعشرين لقادة وزارة الداخلية الذي عقد بصنعاء، الثلاثاء، إن اليمن تعرض لأعمال إرهابية غادرة، آخرها الهجوم على السجن المركزي بصنعاء وقبلها الهجوم على مجمع وزارة الدفاع ومهاجمة العديد من النقاط الأمنية والعسكرية في نطاق محافظتي شبوة وحضرموت، وتستهدف كلها تدمير المؤسستين الأمنية والعسكرية.

وأضاف أن «ما يتعرض له الوطن من مؤامرات الإرهاب ترمي إلى تدمير اليمن وتمزيقه وتفتيته إلى دويلات ومشيخات، ذات توجهات طائفية ومذهبية وقبلية وعنصرية متقاتلة ومتناحرة».

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