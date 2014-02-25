رفض جنحة لحبس وعزل طاهر أبو زيد لعدم تنفيذه حكم قضائى

قررت محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد مجدى رفض الجنحة الثانية التى تحمل رقم 48366 لسنة 2013 مرفوعة من مجموعة أعضاء نادي الصيد ضد وزير الرياضة طاهر أبوزيد تطالب بحبسه وعزله من منصبه ، كما قررت المحكمة عدم قبول الدعوى الجنائية والمدنية.

وذلك لعدم تنفيذه حكم قضائي، يقضي بضم نادي الصيد بفرع القطامية إلى نادي الصيد بالدقى وحل مجلس إدارة نادي الصيد وإلغاء انتخابات النادي التي كانت في عام 2009 إلى جلسة 18 فبراير المقبل للاطلاع وتقديم المستندات

> كانت محكمة القضاء الإداري قضت بحل مجلس إدارة نادي الصيد برئاسة حسين صبور، بعد تأكيدها بطلان الانتخابات التي تمت في 2009، وفاز خلالها المجلس الحالي برئاسة النادي

> واستندت المحكمة في حكمها إلى أن بطلان الانتخابات يأتي في ظل وجود حكم إداري كان يقضي بتأجيلها لحين اعداد نظام انتخابي بفرع النادي بالقطامية، وذلك بعد أن تم رفض أوراق ترشح أحد أعضاء فرع النادي بالقطامية للانتخابات، بحجة عدم أحقية أعضاء الفروع في خوض الانتخابات بمقر النادي الرئيسي

> كانت مجموعة أخرى من أعضاء نادي الصيد أقاموا دعوى قضائية رقم 48366 لسنة 2013 ضد طاهر أبوزيد تطالب بحبسه وعزله من منصبه لعدم تنفيذه حكما قضائيا ببطلان انتخابات نادي الصيد وحل المجلس الحالي وضم فرع النادي بالقطامية إلى نادي الصيد بالدقى

> يذكر أن محكمة جنح مدينة نصر قضت اواخر شهر يناير الماضى بحبس طاهر أبوزيد عام، وعزله من منصبه لعدم تنفيذه حكمًا قضائيًا يقضى ببطلان انتخابات نادي الصيد