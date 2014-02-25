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مديرية أمن بورسعيد تضبط هارباً متهم بالقتل

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مديرية أمن بورسعيد تضبط هارباً متهم بالقتل مديرية أمن بورسعيد تضبط هارباً متهم بالقتل

قامت مديرية امن بورسعيد، بإلقاء القبض على متهم هارب ،فى قضية قتل ،وكانت قد وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الزهور ،تفيد تواجد أحد الأشقياء المطلوبين بمنطقة سوق الــ 5000 وحده دائرة القسم، ويدعى أحمد البدرى عبده عامر، شهرته ( كرتونه ) 22 سنه، مقيم دائرة القسم سبق إتهامة فى عدد 2 قضية (قتل وسلاح نارى والمطلوب ضبطه وإحضارة فى القضية رقم 119 إدارى الزهور لسنه 2014 بتهمة قتل المدعو إسلام سليمان شنشن .

 

على الفور تم اعداد المأمورية اللازمة ،وتوجهت القوات الى حيث تواجد المذكور و بمجرد رؤية المتهم للقوات متجهه ناحيتة ، بادرهم بإطلاق عيار نارى صوبهم من سلاح نارى كان بحوزته فى محاولة منه للهرب واثنائهم عن ضبطة ،فقامت القوات على إثرها بإطلاق اعيرة تحزيرية فى الهواء إلا أنه لم يمتثل فبادلته إطلاق الأعيرة النارية حيث أصابته إحدها ( بطلق نارى بالساق اليسرى وآخرى بالفخذ الأيمن ) وتمكنوا من ضبطة و بحوزته السلاح النارى فرد خرطوش عيار 12مم محلى الصنع وعدد ( 2 ) طلقة من ذات العيار وفارغ الطلقة التى قام بإطلاقها تم التحفظ عليهم .

وعلى الفور نقل المذكور لمستشفى بورسعيد العام لإسعافة تمهيداً لعرضة على النيابة العامة .

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