الزمالك يسافر لأنجولا 7 مارس المقبل

أكد حمادة أنور المدير الإدارى للفريق ، أن الجهاز الفنى للزمالك بقيادة ميدو استقر على أن يسافر إلى أنجولا لمواجهة فريق ” كوبوسكورب ” في لقاء الإياب لدور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر له يوم 7 مارس المقبل عبر الخطوط الجوية الإماراتية .

ومن المقرر أن يسافر الفريق يوم 4 مارس من القاهرة متوجها إلى دبي حيث يقضي بها لمدة عشر ساعات ترانزيت وتم الحجز للاعبين في فندق الترانزيت بمطار دبي للحصول على قسط من الراحة قبل استكمال الرحلة إلى العاصمة الأنجولية ” لواندا ” لخوض المباراة على أن تعود البعثة البيضاء إلى القاهرة في اليوم التالي للمباراة .

أوضح حمادة أنور المدير الإداري للزمالك فى تصريحات نشرها الموقع الرسمى لنادى الزمالك أنه تم اختيار الطيران الإماراتي لأنه الأفضل خاصة وأن المقابل هو الطيران الأثيوبي.