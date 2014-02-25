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السلطات التركية تحظر استخدام كلمة “كردستان” ورفع صور أوجلان في دياربكر

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السلطات التركية تحظر استخدام كلمة “كردستان” ورفع صور أوجلان في دياربكر السلطات التركية تحظر استخدام كلمة “كردستان” ورفع صور أوجلان في دياربكر

حظرت السلطات التركية استخدام مصطلح كردستان وتعليق صور زعيم منظمة حزب العمال الكردستاني الانفصالية عبد الله أوجلان في إطار الدعاية الانتخابية لحزب السلام والديمقراطية بمحافظة ديار بكر ذات الأغلبية الكردية بجنوب شرقي البلاد.
> وذكر بيان صادر عن مجلس إدارة الولاية تناقلته وسائل الإعلام التركية اليوم الثلاثاء أن أنصار حزب السلام والديمقراطية الكردي بادروا بكتابة كلمة “كردستان” وتعليق صور أوجلان على لوحات الدعاية الانتخابية للحزب في الانتخابات المحلية المقرر لها نهاية مارس.
> وأعربت رئيسة أمانة الحزب الكردي في ديار بكر زبيدة زمرد عن استياءها من إقدام السلطات على تجميع صور أوجلان من مختلف أنحاء المدينة، مؤكدة أن هذا الإجراء يمثل محاولة للإضرار بمفاوضات السلام التي تجريها التركية مع أوجلان، مضيفة أنهم سيواصلون تعليق صوره في كافة أرجاء المدينة.
> حمد

أ ش أ

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