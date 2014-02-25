بالصور إضراب العاملين بفندق الرياضيين للمطالبة بالتثبيت بكفر الشيخ

أضرب صباح اليوم، العاملون بفندق الرياضيين التابع لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، للمطالبة بتجديد العقود المنتهية من 14فبراير الحالي ولم تجدد حتى الأن .

وأكد العاملون بالفندق ،أن من بينهم من يعمل منذ 20سنة ولم يتم تثبيتهم أو منحهم عقود مفتوحه، وأضافوا أنهم يطالبون بالتثبيت والحد الأدنى للأجور خاصة إنهم يدرون على مديرية الشباب والرياضة ألاف الجنيهات يومياً والتي يتم ايداعها ببنك القاهرة لحساب نزل الشباب ،متسائلين أليس لهم الحق على الدولة تثبيتهم وهم يجلبون ملايين الجنيهات شهرياً والتي تنفق على مراكز الشباب سواء التجديد وغيرها أو تنفق على المعسكرات المتعددة .

> وأشاروا أن فندق الرياضيين يضم مطعم وفندق للمبيت وقاعات أفراح تؤجر بمبلغ 4500جنيه للقاعة الواحدة فقط غير مايحلبه المبيت من أموال .

وأضافوا أن راتبهم الشهري مابين 400و450 جنيه ولأنهم لايتمتعون بالاجازات الرسمية التي يحصل عليها موظفي الدولة .