الظاهرة رونالدو: نيمار يساعد ميسي في برشلونة وأمل البرازيل

باريس، (إفي): صرح نجم كرة القدم البرازيلي المعتزل رونالدو بأن مواطنه المهاجم نيمار دا سيلفا يقوم في برشلونة بدور أشبه بمساعد للأرجنتيني ليونيل ميسي، ولكنه قال إن البرازيل تضع آمالا كبيرة عليه.

وفي تصريحات لإذاعة (مونت كارلو) الدولية تناقلتها وسائل إعلام مختلفة يوم الثلاثاء، قال رونالدو: "أعتقد أن نيمار يقوم في برشلونة اليوم بمساعدة ميسي، ولكنه لاعب ذو قيمة كبيرة كما نضع عليه آمالا كبيرة في البرازيل".

ويرى رونالدو أن نيمار سيتألق في مونديال البرازيل الصيف المقبل وفي المستقبل أيضا، "فبالنسبة لي البرازيلي الذي سيكون نجما كبيرا في 2014 هو نيمار. وقد أثبت قدراته بالفعل في البرازيل".

كما تطرق اللاعب المعتزل إلى بطولة كأس العالم 2014 التي ستستضيفها البرازيل، حيث أعرب عن تفاؤله إزاء أداء راقصي السامبا خلال المونديال، كما قال إنه في حالة فوز منتخب بلاده بالبطولة فسيكون لنيمار دور كبير في هذا الصدد.

كما أضاف: "منتخب البرازيل يضم عناصر جيدة ونيمار أبرزها. إذا تأهلت البرازيل إلى نهائي المونديال وكان نيمار في حالة جيدة، فمن الممكن أن يصبح نجم المونديال. أنا متفائل لأن البرازيل لعبت على نحو جيد بعد بطولة كأس القارات، كما أن هناك الكثير من الناس الذين يثقون في هذا المنتخب الذي يضم عناصر شابة، أثبتت قدراتها المتميزة".

وتلعب البرازيل في المجموعة الأولى بمونديال 2014 بجانب كرواتيا والمكسيك والكاميرون.