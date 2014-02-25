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تقارير - جوارديولا يؤكد بقاء كروس في بايرن ميونيخ

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تقارير - جوارديولا يؤكد بقاء كروس في بايرن ميونيخ تقارير - جوارديولا يؤكد بقاء كروس في بايرن ميونيخ

/أ ش أ/ أبلغ الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي بايرن ميونيخ لاعبه تونى كروس الذي يدرس نادي مانشستر يونايتد بقوة إمكانية التقدم بعرض لضمه في الانتقالات الصيفية أنه باق في النادي ولن يسمح له بالرحيل لأي مكان.

غير أن جوارديولا أبلغ نجمه الذي يقدر ثمنه حاليا بما يوازي 50 مليون جنيه استرلينى أنه لن يتمكن من الضغط على النادي البافاري في حالة بدء مفاوضات بشأن عقده .

وذكرت صحيفة ديلى ستار أن كروس لاعب خط الوسط /24 عاما/ يأتي على رأس قائمة الللاعبين الذين يسعى ديفيد مويس المدير الفني للشياطين الحمر للتعاقد معهم في الصيف المقبل.

وتابع مويس اللاعب في لقاء بايرن ميونيخ مع أرسنال في دورى الأبطال الأسبوع الماضي وسجل فيه هدفا في اللقاء الذى انتهى بفوز حامل لقب دورى الابطال على المدفعجية 2-0.

يذكر أن عقد كروس مع بايرن ميونيخ ينتهي في الصيف المقبل مما يفتح الطريق أمام النادي الإنجليزى للتحرك لضمه وذلك على الرغم من تأكيد ماتياس سامر المدير الرياضي للنادي البافاري بأن اللاعب ليس معروضا للبيع.

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