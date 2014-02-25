رغم التعديل الوزاري.. زعزوع يستكمل مهامه بمقابلة وفد سياحي أمريكي

يلتقي وزير السياحة هشام زعزوع مساء الأربعاء ، وفداً سياحياً أمريكيًا ، يضم 70 سائحا من الأثريين ، ورجال الأعمال الأمريكيين بحضور زاهي حواس ، وزير الآثار الأسبق ، وذلك للتأكيد على الأمان الذي تشهده المقاصد السياحية المصرية ولبث رسائل طمأنة للخارج بأن مصر أمنة وأن ما يحدث في مصر شأن داخلي ، يأتي ذلك في ضوء مساعي وزارة السياحة الحثيثة لاستعادة الحركة السياحية الوافدة .

يذكر أن الوفد السياحي ، قام برحلة سياحية لمدة عدة أيام بمدينة الأقصر بمرافقة عالم الآثار المصري د .زاهي حواس زاروا فيها معبدي الأقصر والكرنك والعديد من المعالم الأثرية الأخرى يعقب ذلك توجههم إلى القاهرة لعدة أيام للقيام بجولة لأهم المعالم السياحية والأثرية .

و قال وزير السياحة ، هشام زعزوع ، أننا نستهدف أسواق سياحية تركز على السياحة الثقافية ، وأن أمريكا سوق سياحية واعدة تهتم بمنتج السياحة الثقافية ، وأن السائح الأمريكي أكثر أنفاقا في المقصد السياحي من الكثير من الجنسيات الأخرى .

وأشار زعزوع ، إلى أهمية التركيز على منتج السياحة الثقافية بعد انحسار الطلب على هذا المنتج نظرا لما شاهدته البلاد من تداعيات ما بعد الثورة ، مضيفا أن مصر كنز تراثي وثقافي يكاد يتفوق على نظائره في بلدان العالم أجمع .

أ ش أ