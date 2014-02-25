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الداخلية الليبية :البحث جار لمعرفة قتلى المصريين السبعة بمدينة بنغازي

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الداخلية الليبية :البحث جار لمعرفة قتلى المصريين السبعة بمدينة بنغازي الداخلية الليبية :البحث جار لمعرفة قتلى المصريين السبعة بمدينة بنغازي

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية الليبية رامي كعال ، إن السلطات الليبية تبذل مجهودا كبيرا لسرعة التوصل إلي الجناه مرتكبي حادث مقتل المصريين السبعة العاملين بمدينة بنغازي أمس الاول.
> وأضاف كعال في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الثلاثاء/ أنه فور أخطارنا بمقتل المصريين السبعة بمدينة بنغازي ، كلفنا من قبل وكيل وزارة الداخلية المكلف بتسيير مهام الوزارة ، بالتوجه الي مكان الحادث وسرعة ضبط الجناه والتوصل الي معرفة أسباب هذا الحادث الأليم.
> وأشار أن البحث والتحريات جارية مع العديد من أصدقاء هولاء القتلي لمعرفة المزيد من المعلومات ، قد تساعدنا في الوصول بسرعة الى من قام بهذا الحادث الأليم ، لافتا أنه تم إبلاغ النيابة العام بالحادث التي باشرت تحقيقاتها حول مقتل المصريين السبعة.
> يذكر أن السلطات الليبية وجدت جثامين سبعة عاملين مصريين مقتولة بالرصاص ومقيدة الأيدي في مفترق طرق “جروثة” غرب مدينة بنغازي أمس.
> يشار إلي ان وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة أدانت بشدة ، حادثة مقتل المصريين السبعة العاملين بمدينة بنغازي أمس الاول علي طريق جروثة بمدينة بنغازي.

أ ش أ

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